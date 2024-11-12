Bitcoin fiyatı yeni bir rekor kırarak TL cinsinde önemli bir eşiği geride bıraktı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin fiyatı yeni bir rekor kırarak TL cinsinde önemli bir eşiği geride bıraktı

Bitcoin fiyatı yeni bir rekor kırarak TL cinsinde önemli bir eşiği geride bıraktı

Bitcoin (BTC), 87.500 dolarlık yeni zirvesiyle kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çekiyor. Son 24 saatte yüzde 8,15 artış gösteren Bitcoin'in piyasa değeri 1,72 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı. Türk Lirası karşısında 3 milyon TL'yi aşan BTC, yatırımcı güvenini pekiştiriyor.

12.11.2024 00:15
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Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 87.500 dolara ulaşarak kripto para dünyasında yeni bir rekora imza attı. Bu tarihi yükseliş, Bitcoin'in gücünü ve kripto para piyasasındaki etkin rolünü bir kez daha pekiştirirken, yatırımcıların ve piyasa izleyicilerinin ilgisini çekiyor.

Bitcoin'in Zirve Yolculuğu: Piyasa Değeri ve Yatırımcı İlgisinde Rekor Artış

Lider kripto para birimi Bitcoin, kısa bir süre önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yatırımcılarını yeniden sevindirdi. Bitcoin, gün içerisinde 87.500 dolar seviyesini test ederek finansal tarihte yeni bir sayfa açtı.

Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonucunda son 24 saatte yüzde 8,15'lik değer artışı yakalayan Bitcoin, önemli bir psikolojik sınır olan 87 bin doları aşmayı başardı. Bu yükselişle birlikte toplam piyasa değerini 1,72 trilyon dolara taşıyan kripto para birimi, 111 milyar doları aşan günlük işlem hacmiyle de dikkat çekti.

Türk yatırımcılar açısından da önemli bir gelişme yaşandı. Bitcoin/TL paritesi ilk kez 3 milyon lira seviyesinin üzerine çıkarak yerel para birimi karşısında da rekor tazeledi.

Uzmanlar, yaşanan bu yükselişin ardında çeşitli faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, spot Bitcoin ETF'ler ve küresel ekonomik belirsizlikler, fiyat artışını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte toplam kripto para piyasasının değeri 3 trilyon doları aşarken, Bitcoin bu büyüklüğün yaklaşık üçte birlik kısmını oluşturuyor. Bu rekor seviye, kripto para ekosisteminin gelişimi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin fiyatı yeni bir rekor kırarak TL cinsinde önemli bir eşiği geride bıraktı - Son Dakika

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