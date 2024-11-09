Bitcoin Fog kurucusunun cezası belli oldu - Son Dakika
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Bitcoin Fog kurucusunun cezası belli oldu

Bitcoin Fog kurucusunun cezası belli oldu

ABD'de Bitcoin Fog platformunun kurucusu Roman Sterlingov, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 395,5 milyon dolarlık mal varlığına el koyma kararı alındı. Sterlingov, mahkeme sürecinde platformun işletmecisi olmadığını iddia etse de savunması mahkeme heyeti tarafından inandırıcı bulunmadı.

09.11.2024 13:47
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Kripto para karıştırma platformu Bitcoin Fog'un kurucusu Roman Sterlingov, Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen bir dava neticesinde 12,5 yıl hapis ve 395,5 milyon dolarlık mal varlığına el konulması cezası ile karşı karşıya. Darknet üzerinde yıllardır suç unsurlarına hizmet verdiği iddia edilen bu platform, ABD hükümetinin kripto para birimleri üzerindeki sıkı denetimine bir örnek teşkil ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Kripto Para Karıştırma Platformuna Sert Darbe

ABD'de görülen çarpıcı bir davada, kripto para karıştırıcısı Bitcoin Fog'un kurucusu Roman Sterlingov'a ağır ceza verildi. Federal mahkeme, Sterlingov'u 12,5 yıl hapis cezasına çarptırırken, 395,5 milyon dolar değerindeki varlıklarına da el konulmasına hükmetti.

Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre Bitcoin Fog, yaklaşık on yıllık faaliyet döneminde 1,2 milyon Bitcoin işlemi gerçekleştirdi. Platform üzerinden yapılan işlemlerin toplam hacmi 400 milyon dolara ulaştı. Soruşturma kapsamında, bu işlemlerin büyük kısmının kara para aklama amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Mahkeme sürecinde Sterlingov, platformun işletmecisi olmadığını ve yalnızca kullanıcılarından biri olduğunu öne sürdü. Ancak savunması mahkeme heyeti tarafından inandırıcı bulunmadı.

Kripto para mikserlerine yönelik yasal mercilerin baskısı sürerken, benzer davalar da gündemde yer alıyor. Tornado Cash platformunun kurucu ortağı ve yazılım geliştiricisi Roman Storm'un yargılanmasının 2025'in Nisan ayına ertelenmişti. Öte yandan, Samourai Wallet ile bağlantılı olduğu iddia edilen Keonne Rodriguez, suçlamaları reddederek kefaletle serbest kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin Fog kurucusunun cezası belli oldu - Son Dakika

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