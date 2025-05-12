Bitcoin fonları kripto piyasasında rakip tanımıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin fonları kripto piyasasında rakip tanımıyor

Bitcoin fonları kripto piyasasında rakip tanımıyor

Kripto para yatırım ürünleri küresel çapta 882 milyon dolar net giriş kaydederek dört haftalık kazanç serisini sürdürdü. Bitcoin fonları 867 milyon dolarla liderliği korurken, Sui'nin 11,7 milyon dolar çekmesi dikkat çekti. ABD spot Bitcoin ETF'leri 62,9 milyar dolarlık birikimli toplam ile tarihi zirveye ulaştı. Veriler yıl başından bu yana girişlerin 6,7 milyar dolara yaklaştığını gösteriyor.

12.05.2025 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasalarında görülen güçlü performans, kurumsal yatırımcıların ilgisini artırıyor. BlackRock, Bitwise ve Fidelity gibi dev varlık yöneticileri tarafından yönetilen kripto yatırım ürünleri, art arda dördüncü hafta pozitif akış sağladı. Bitcoin'in 105.000 dolara yaklaşması ve küresel M2 para arzındaki artış, bu olumlu tablonun arkasındaki temel nedenler arasında yer alıyor.

Kripto Fonları Art Arda Dördüncü Haftayı Kazançla Kapattı

CoinShares'in haftalık raporuna göre küresel kripto yatırım ürünleri önceki hafta 882 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu gelişme, yıl başından bu yana toplam girişlerin 6,7 milyar dolara ulaşmasını sağladı. CoinShares araştırma başkanı James Butterfill, fiyatlardaki ve girişlerdeki keskin artışın birkaç faktörün birleşiminden kaynaklandığını belirtti.

Bitcoin fonları haftalık girişlerde hakimiyetini sürdürdü. 867 milyon dolarlık net giriş çeken Bitcoin ürünleri, toplam girişlerin yüzde 98'ini oluşturdu. ABD spot Bitcoin ETF'leri tek başına 920 milyon dolardan fazla net giriş çekerken, diğer bölgelerdeki çıkışlar küresel rakamı düşürdü.

Yönetim altındaki toplam varlıklar 169,3 milyar dolara ulaşarak yeniden rekor seviyelere yaklaştı. ABD piyasası 840 milyon dolarlık genel net giriş çekerken, ABD'de işlem gören ETF'ler 62,9 milyar dolarlık toplam hacme ulaştı. Bu rakam, şubat başındaki 61,6 milyar dolarlık geçmiş en yüksek seviyeyi aştı.

Almanya ve Avustralya'daki kripto fonları da sırasıyla 44,5 milyon dolar ve 10,2 milyon dolarlık net haftalık giriş çekti. Bununla birlikte, İsveç, Kanada ve Hong Kong'daki dijital varlık yatırım ürünleri net çıkışlara tanık oldu.

Sui tabanlı fonlar dikkat çekici bir performans sergiledi. 11,7 milyon dolar haftalık giriş çeken Sui fonları, Solana'nın 3,4 milyon dolarlık çıkışına kıyasla üstün bir performans ortaya koydu. Yıl başından bu yana Sui fonları 84 milyon dolara ulaşarak Solana'nın 76 milyon dolarını geride bıraktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin fonları kripto piyasasında rakip tanımıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 22:36:51. #7.12#
SON DAKİKA: Bitcoin fonları kripto piyasasında rakip tanımıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.