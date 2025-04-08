Bitcoin gümrük savaşlarına rağmen dayanıklılık gösteriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararlarının hem kripto hem de geleneksel piyasalarda yarattığı sarsıntıya rağmen Bitcoin beklenenden çok daha güçlü bir performans sergiledi. Bernstein analistleri, Bitcoin'in dijital alandaki değer saklama aracı olarak uzun vadeli üstün performansının, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından etkilenmediğini vurguluyor. Analistler, Bitcoin'i "zaman ölçeğinde olasılıksal altın" olarak tanımlıyor ve daha yüksek oynaklık ve likiditeye sahip bir altın versiyonu olarak değerlendiriyor.

Bitcoin Kriz Zamanlarında Daha Dayanıklı Hale Geliyor

Bernstein analiz raporuna göre Bitcoin'in mevcut düşüşünün sınırlı kalması, kripto para birimine yönelik yatırımcı profilinin önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor. COVID-19 pandemisi veya faiz şokları gibi önceki krizlerde Bitcoin yüzde 50 ile 70 arasında değer kaybederken mevcut tarife krizinde bu oran sadece yüzde 26 seviyesinde kaldı.

Analistler, "Bitcoin'in dayanıklılığı etkileyici olmaktan başka bir şey değil." yorumunu kullanarak, kripto para biriminin giderek daha da güçlenen bir yatırım yapısına kavuştuğunu belirtiyorlar. Bu durum, Bitcoin'in dijital altın olma rolünü pekiştiriyor.

Tarife kaynaklı finansal dalgalanmalar devam ederken Bitcoin'in gösterdiği direnç, uzun vadeli yatırımcıların varlığına işaret ediyor. Yayım sırasında lider kripto para birimi Bitcoin şu anda 79.000 doların hemen üzerinde işlem görüyor.

Bernstein analistleri, Bitcoin'in risk algısı açısından öncü gösterge olma özelliğinin, uzun vadede değer saklama aracı olarak başarısını etkilemediğini vurguluyor. Bitcoin, dijital dünyada altın benzeri bir varlık olarak işlev görmeye devam ediyor.