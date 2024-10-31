Bitcoin güven vermeye devam ediyor: MicroStrategy dev yatırımla Bitcoin alımını genişletiyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin güven vermeye devam ediyor: MicroStrategy dev yatırımla Bitcoin alımını genişletiyor

Bitcoin güven vermeye devam ediyor: MicroStrategy dev yatırımla Bitcoin alımını genişletiyor

MicroStrategy, üç yıl içinde 42 milyar dolar sermaye toplayarak Bitcoin yatırımlarını genişletecek. Yeni '21/21 Planı' ile öz sermaye ve sabit getirili menkul kıymetlerden eşit kaynak sağlamayı hedefleyen şirket, piyasa dalgalanmaları arasında hissedar değerini artırma peşinde.

31.10.2024 00:52
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Yazılım devi MicroStrategy, kripto para yatırımlarını artırmak için büyük bir adım atıyor. Açıklanan 42 milyar dolarlık sermaye toplama planıyla dikkatleri üzerine çeken şirket, bu stratejisiyle Bitcoin alımlarını genişletmeyi hedefliyor. Piyasa dalgalanmalarına rağmen şirket, hissedar değerini maksimize etme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

42 Milyar Dolarlık Büyük Hamle: MicroStrategy Bitcoin Yatırımlarını İvme Kazandırıyor

İş zekası çözümleri alanında faaliyet gösteren ve Bitcoin yatırımlarıyla tanınan MicroStrategy, üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, önümüzdeki üç yıllık dönemde uygulamaya alacağı "21/21 Planı" kapsamında 42 milyar dolarlık sermaye artırımına gideceğini duyurdu. Bu planın yarısı öz sermayeden, diğer yarısı ise sabit getirili menkul kıymetlerden oluşacak.

Piyasa değeri 50,1 milyar dolar olan şirket, 30 Eylül verilerine göre 252.220 Bitcoin'e sahip bulunuyor. Bu Bitcoin varlıklarının piyasa değeri 16 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. MicroStrategy'nin Bitcoin yatırımları, yılbaşından bu yana yüzde 17,8'lik bir getiri sağladı.

Şirket, üçüncü çeyrekte 2,1 milyar dolarlık finansman sağlayarak Bitcoin portföyünü yüzde 11 oranında büyüttü ve yıllık faiz giderlerini 24 milyon dolar azalttı. Buna karşın, ürün lisansı ve destek gelirlerindeki düşüş nedeniyle toplam gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 gerileyerek 116,1 milyon dolara indi. Bu rakam, piyasa beklentilerinin 8 milyon dolar altında kaldı.

Dijital varlıklarda yaşanan 412,1 milyon dolarlık değer kaybı, işletme giderlerinin 514,3 milyon dolara yükselmesine neden oldu. Bu durum, şirketin üçüncü çeyrekteki işletme zararının 432,6 milyon dolara ulaşmasına yol açtı. Net zarar ise 340,2 milyon dolar olarak gerçekleşti ve hisse başına 1,72 dolar zarar yazıldı.

MicroStrategy'nin CEO'su Phong Le, üçüncü çeyreğin şirket için stratejik önem taşıdığını belirterek, "21/21 Planı ile hissedar değerini artırmaya odaklanmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu. Şirket ayrıca, 2025-2027 dönemi için Bitcoin getiri hedefini yüzde 6 ile yüzde 10 arasında belirledi.

MSTR hisseleri, normal işlem saatlerinde yüzde 4 değer kaybetti ve gün sonunda düşüş yüzde 8'i aştı. MicroStrategy'nin hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 250 değer kazanmayı başardı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin güven vermeye devam ediyor: MicroStrategy dev yatırımla Bitcoin alımını genişletiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin güven vermeye devam ediyor: MicroStrategy dev yatırımla Bitcoin alımını genişletiyor - Son Dakika
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