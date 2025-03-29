Bitcoin hakimiyeti rekora koşarken altcoin sezonu erteleniyor

Bitcoin piyasa hakimiyeti 2021 yılının başından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 58,8'e ulaşarak kripto para piyasalarındaki ağırlığını artırdı. Aralık ayındaki yüzde 51 seviyesinden önemli bir artış gösteren bu metrik, beklenen alt sezonun henüz başlamadığına işaret ediyor. Kurumsal alımlar ve ETF onayları Bitcoin'in piyasa hakimiyetini güçlendirirken, altcoinlere sermaye akışını sınırlıyor.

Bitcoin ETF'leri ve Kurumsal Alımlar Altcoin Sezonunu Erteliyor

Bitcoin piyasa hakimiyeti yükselmeye devam ederek yüzde 58,8 seviyesine ulaştı. Bu oran, Aralık ayında gözlenen yüzde 51 seviyesinden önemli bir artış göstererek 2021 yılının başından bu yana en yüksek değere ulaşmış durumda.

Kripto para piyasasında Bitcoin'in toplam piyasa değerinin tüm kripto varlıkların toplam değerine oranını gösteren bu metrik, yatırımcıların altcoin sezonuna ilişkin beklentilerine rağmen istikrarlı bir şekilde yükseliş kaydetti. Piyasa döngüsü olgunlaştıkça Bitcoin hakimiyetinin azalacağı ve sermayenin altcoinlere kayacağı tezi, şu ana kadar gerçekleşmedi.

Kripto yatırımcıları genellikle altcoinlerin Bitcoin'e kıyasla daha iyi performans gösterdiği ve daha yüksek getiriler sağladığı dönemi, "alt sezon" olarak adlandırıyor. Tarihsel veriler, alt sezonların genellikle Bitcoin rallilerinin ardından geldiğini gösteriyor. Bu süreçte yatırımcılar Bitcoin'den elde ettikleri kârları daha yüksek risk taşıyan ancak potansiyel getirisi daha fazla olan altcoinlere yönlendiriyor. Ancak Bitcoin fiyatının istikrarı, artan piyasa likiditesi ve kurumsal benimseme gibi alt sezonları tetikleyen koşullar oluşmasına rağmen, beklenen sermaye rotasyonu henüz gerçekleşmedi.

Bitcoin'in bu döngüdeki hakimiyetini sürdürmesini destekleyen çeşitli faktörler bulunuyor. Özellikle Strategy gibi kurumsal alıcıların sürekli sermaye artırarak Bitcoin birikimi yapması ve piyasada sürekli alım baskısı oluşturması öne çıkıyor. Ayrıca yeni tokenların hızla çoğalması (önceki piyasa döngülerine kıyasla çok daha fazla olması), normalde yerleşik altcoinlere akacak sermayeyi bölerek etkisini azaltıyor. Spot Bitcoin ETF'leri ise geleneksel finans sermayesi için doğrudan bir yatırım kanalı oluştururken, bu durum çoğu altcoin için henüz mevcut değil.

Geçen yaz onaylanan Ethereum ETF'lerinin Bitcoin hakimiyetini kıracağı beklentisi yaygındı. Ancak ETH ETF'leri güçlü giriş rakamları gösterse de etkileri beklentilerin altında kaldı ve daha geniş altcoin piyasasını harekete geçiremedi.

Altcoin sezonuna ilişkin tezin tamamen geçersiz olmadığını, sadece ertelenmiş olabileceğini düşünen uzmanlar, altcoinlere dönüşü tetikleyebilecek potansiyel katalizörlerin hâlâ ufukta olduğuna işaret ediyor.