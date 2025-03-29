Bitcoin hakimiyeti rekora koşarken altcoin sezonu erteleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin hakimiyeti rekora koşarken altcoin sezonu erteleniyor

Bitcoin hakimiyeti rekora koşarken altcoin sezonu erteleniyor

Bitcoin hakimiyeti yüzde 58,8'e yükselerek 2021 başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Kurumsal alımlar ve ETF'lerin etkisiyle güçlenen Bitcoin, beklenen alt sezonun başlamasını engelliyor. Uzmanlar alt sezon tezinin geçersiz olmadığını, sadece ertelenmiş olabileceğini düşünüyor.

29.03.2025 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin piyasa hakimiyeti 2021 yılının başından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 58,8'e ulaşarak kripto para piyasalarındaki ağırlığını artırdı. Aralık ayındaki yüzde 51 seviyesinden önemli bir artış gösteren bu metrik, beklenen alt sezonun henüz başlamadığına işaret ediyor. Kurumsal alımlar ve ETF onayları Bitcoin'in piyasa hakimiyetini güçlendirirken, altcoinlere sermaye akışını sınırlıyor.

Bitcoin ETF'leri ve Kurumsal Alımlar Altcoin Sezonunu Erteliyor

Bitcoin piyasa hakimiyeti yükselmeye devam ederek yüzde 58,8 seviyesine ulaştı. Bu oran, Aralık ayında gözlenen yüzde 51 seviyesinden önemli bir artış göstererek 2021 yılının başından bu yana en yüksek değere ulaşmış durumda.

Kripto para piyasasında Bitcoin'in toplam piyasa değerinin tüm kripto varlıkların toplam değerine oranını gösteren bu metrik, yatırımcıların altcoin sezonuna ilişkin beklentilerine rağmen istikrarlı bir şekilde yükseliş kaydetti. Piyasa döngüsü olgunlaştıkça Bitcoin hakimiyetinin azalacağı ve sermayenin altcoinlere kayacağı tezi, şu ana kadar gerçekleşmedi.

Kripto yatırımcıları genellikle altcoinlerin Bitcoin'e kıyasla daha iyi performans gösterdiği ve daha yüksek getiriler sağladığı dönemi, "alt sezon" olarak adlandırıyor. Tarihsel veriler, alt sezonların genellikle Bitcoin rallilerinin ardından geldiğini gösteriyor. Bu süreçte yatırımcılar Bitcoin'den elde ettikleri kârları daha yüksek risk taşıyan ancak potansiyel getirisi daha fazla olan altcoinlere yönlendiriyor. Ancak Bitcoin fiyatının istikrarı, artan piyasa likiditesi ve kurumsal benimseme gibi alt sezonları tetikleyen koşullar oluşmasına rağmen, beklenen sermaye rotasyonu henüz gerçekleşmedi.

Bitcoin'in bu döngüdeki hakimiyetini sürdürmesini destekleyen çeşitli faktörler bulunuyor. Özellikle Strategy gibi kurumsal alıcıların sürekli sermaye artırarak Bitcoin birikimi yapması ve piyasada sürekli alım baskısı oluşturması öne çıkıyor. Ayrıca yeni tokenların hızla çoğalması (önceki piyasa döngülerine kıyasla çok daha fazla olması), normalde yerleşik altcoinlere akacak sermayeyi bölerek etkisini azaltıyor. Spot Bitcoin ETF'leri ise geleneksel finans sermayesi için doğrudan bir yatırım kanalı oluştururken, bu durum çoğu altcoin için henüz mevcut değil.

Geçen yaz onaylanan Ethereum ETF'lerinin Bitcoin hakimiyetini kıracağı beklentisi yaygındı. Ancak ETH ETF'leri güçlü giriş rakamları gösterse de etkileri beklentilerin altında kaldı ve daha geniş altcoin piyasasını harekete geçiremedi.

Altcoin sezonuna ilişkin tezin tamamen geçersiz olmadığını, sadece ertelenmiş olabileceğini düşünen uzmanlar, altcoinlere dönüşü tetikleyebilecek potansiyel katalizörlerin hâlâ ufukta olduğuna işaret ediyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin hakimiyeti rekora koşarken altcoin sezonu erteleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar, ’’Sekiz aylık doğmuşum’’ diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı Hülya Avşar, ''Sekiz aylık doğmuşum'' diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı
Erdoğan ve Putin’den Kritik Görüşme: Bölgesel Meseleler ve İlişkiler Masada Erdoğan ve Putin'den Kritik Görüşme: Bölgesel Meseleler ve İlişkiler Masada
Bahçeli’nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı Bahçeli'nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı
İnternete düşen video başını yaktı Milli kaleciye büyük şok İnternete düşen video başını yaktı! Milli kaleciye büyük şok
Ev, arsa ve araç satacaklar dikkat Cezalar katlanıyor Ev, arsa ve araç satacaklar dikkat! Cezalar katlanıyor
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
Bakan Uraloğlu: Ankara ve İstanbul arası 80 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara ve İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
ABD’den yeni Rümeysa Öztürk kararı ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:28 ABD’den yeni Rümeysa Öztürk kararı ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
02:04 Sağlıkta devrim niteliğinde değişiklik 420 bin kişiye iş imkânı Sağlıkta devrim niteliğinde değişiklik! 420 bin kişiye iş imkânı
13:11 Uraloğlu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek hattın kredisini temin ettik Uraloğlu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek hattın kredisini temin ettik
13:08 Bakan Uraloğlu: Ankara ve İstanbul arası 80 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara ve İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
12:51 Ev, arsa ve araç satacaklar dikkat Cezalar katlanıyor Ev, arsa ve araç satacaklar dikkat! Cezalar katlanıyor
12:41 İnternete düşen video başını yaktı Milli kaleciye büyük şok İnternete düşen video başını yaktı! Milli kaleciye büyük şok
12:32 Bahçeli’nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı Bahçeli'nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı
12:22 Erdoğan ve Putin’den Kritik Görüşme: Bölgesel Meseleler ve İlişkiler Masada Erdoğan ve Putin'den Kritik Görüşme: Bölgesel Meseleler ve İlişkiler Masada
12:18 Hülya Avşar, ’’Sekiz aylık doğmuşum’’ diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı Hülya Avşar, ''Sekiz aylık doğmuşum'' diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 10:05:03. #7.12#
SON DAKİKA: Bitcoin hakimiyeti rekora koşarken altcoin sezonu erteleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement