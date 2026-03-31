Bitcoin hazine şirketi zararına milyonlarca dolarlık Bitcoin sattı

31.03.2026 14:36
Bitcoin hazine şirketi Nakamoto, mart ayında 284 Bitcoin'i 20 milyon dolara sattı. Satış, şirketin ortalama alım maliyetinin yüzde 40 altında gerçekleşti.

Nasdaq'ta NAKA kodu ile işlem gören şirket, token başına yaklaşık 70.422 dolarlık ortalama fiyatla gerçekleştirilen satışın gelirleriyle son birleşme süreçlerinin ardından işletme sermayesini tazeleyeceğini ve temel iş kollarına ek yatırım yapacağını açıkladı. Şirket 2025 itibarıyla Bitcoin alımını durdurmuştu. Bu satış, fiilen ortalama maliyetin altında bir tasfiyeye dönüşmüş oluyor.

2025'te kripto varlıklarının gerçeğe uygun değerindeki değişimden 166,2 milyon dolar zarar kaydeden Nakamoto'nun net zararı 2024'teki 3,6 milyon dolardan 52,2 milyon dolara yükseldi. Bitcoin fiyatının yıl sonunda 87.519 dolara gerilemiş olması, ortalama alım maliyeti olan 118.171 dolar ile derin bir makas oluşturdu. Nakamoto hisseleri pazartesi yüzde 7,16 değer kaybederek 0,21 dolardan kapandı. Son altı aylık kayıp yüzde 80'e ulaştı.

284 BTC YÜZDE 40 ZARARLA SATILDI

2025 sonu itibarıyla Nakamoto'nun bilançosunda 467,5 milyon dolar değerinde dijital varlık yer alıyordu. Teminat yükümlülüğü bulunmayan 1.625 Bitcoin'in dönem sonu değeri yaklaşık 142,2 milyon dolardı.

Nakamoto, 2025'te 1,8 milyon dolar gelir üreten sağlık operasyonlarından çıkış yapacağını duyurdu. Söz konusu gelir, 2024'teki 2,7 milyon doların belirgin biçimde altında kalmıştı.

CEO David Bailey, "Nakamoto'nun bir sonraki aşaması icraatla şekillenecek." dedi. Satın almaların entegrasyonunu tamamlamayı, operasyonel kaldıraç oluşturmayı ve her alanda ürün ile hizmetleri ölçeklendirmeyi hedeflediklerini belirten Bailey, yüksek potansiyelli birleşme ve satın alma fırsatlarını da değerlendireceklerini ekledi.

Geçen ay tamamlanan birleşmeler kapsamında Nakamoto, kripto medya ve etkinlik platformu BTC Inc ile özel ve halka açık Bitcoin şirketlerine odaklanan yatırım firması UTXO Management'ı bünyesine kattı.

