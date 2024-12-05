Bitcoin için 100 bin doları beğenmeyen deneyimli yönetici Cathie Wood: Bu daha başlangıç - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin için 100 bin doları beğenmeyen deneyimli yönetici Cathie Wood: Bu daha başlangıç

Bitcoin için 100 bin doları beğenmeyen deneyimli yönetici Cathie Wood: Bu daha başlangıç

Bitcoin, 100 bin dolarlık tarihi bir fiyat sınırını geçti. ARK Invest'in CEO'su Cathie Wood, kripto paranın hala ilk aşamalarda olduğunu ve gelecekte çok daha büyük başarılara imza atabileceğini vurguladı. Bu önemli finansal başarı, Bitcoin'in artan meşruiyetini ve ana akım kabulünü simgeliyor.

05.12.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin'in kısa sürede elde ettiği 100 bin dolarlık rekor kırıcı fiyatı, sektörde büyük bir dönüm noktası olarak görülüyor. ARK Invest CEO'su Cathie Wood, bu başarının ardından Bitcoin'in potansiyelinin daha yeni başladığını ifade etti. Dijital para birimi, piyasa değerinde 2 trilyon dolar barajını aşarak Apple ve Amazon gibi devleri geride bırakıyor.

16 Yıllık Bitcoin Dev Şirketleri Geride Bıraktı

Bitcoin, teknoloji devleri Apple ve Amazon'u geride bırakarak, sadece 16 yılda 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı. Bu değere ulaşmak Apple için 42 yıl, Amazon için ise 29 yıl sürmüştü.

Dijital para birimi, 5 Aralık tarihinde 100.000 dolar seviyesini aşarak yeni bir kilometre taşına daha imza attı. Bu gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulunan ARK Invest'in CEO'su Cathie Wood Bitcoin'in 100 bin dolarlık fiyatını beğenmeyip, Bitcoin'in henüz gelişim sürecinin başında olduğunu ve Bitcoin fiyatının çok daha yukarı gidebileceğini vurguladı.

Aynı gün yaşanan bir diğer önemli gelişme, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, kripto para yanlısı Paul Atkins'i SEC Başkanlığına aday göstermesi oldu. Wood, bu gelişmeyi sektör açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Bununla birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Bitcoin'i "dijital altın" olarak nitelendirmesine de dikkat çekti.

Wood, yaptığı değerlendirmede Bitcoin ile altın piyasasını karşılaştırdı. Ons başına 2.700 dolar değerindeki altının toplam piyasa değeri 15 trilyon dolar iken, Bitcoin'in 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması, dijital paranın potansiyelini gözler önüne serdi. Wood'a göre Bitcoin, dijital yapısı ve sınırsız niteliğiyle altından çok daha kapsamlı bir kavram olarak öne çıkıyor.

2024'ün Mart ayında Wood, Bitcoin'in 2030'a kadar 1 milyon dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. 2009 Ocak ayında ilk işlemini gerçekleştiren Bitcoin, kısa sürede önemli bir finansal başarı yakaladı.

Günümüzde 3,9 trilyon dolarlık kripto para piyasasının yüzde 52,6'sını oluşturan Bitcoin, en büyük ikinci piyasa konumunda bulunuyor. Tranchess'in kurucu ortağı Danny Chong, Bitcoin'in bu başarısının arkasında finansal kurumların artan ilgisi ve Bitcoin ETF'lerinin piyasaya girişi olduğunu belirtti. Chong, bu gelişmelerin Bitcoin'in güvenilirliğini ve yaygın kabul görmesini sağladığını ifade etti.

Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin için 100 bin doları beğenmeyen deneyimli yönetici Cathie Wood: Bu daha başlangıç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:22 Erdoğan’ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi Erdoğan'ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi?
13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
20:32 Türkiye Kupası’nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş’ın rekoru kırılıyordu Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:16 Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava Halil Falyalı'nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava
20:09 Bakan Şimşek’ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi Bakan Şimşek'ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi
19:56 Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor
19:54 Bakan Şimşek’ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının sayısı Bakan Şimşek'ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının sayısı
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:52 İstanbul’da AVM’de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi İstanbul'da AVM'de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
18:52 Galatasaray’ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı Galatasaray'ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 15:23:20. #1.11#
SON DAKİKA: Bitcoin için 100 bin doları beğenmeyen deneyimli yönetici Cathie Wood: Bu daha başlangıç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.