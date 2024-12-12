Bitcoin için 2025 yılında kurumsal yatırım dalgası geliyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin için 2025 yılında kurumsal yatırım dalgası geliyor

Bitcoin için 2025 yılında kurumsal yatırım dalgası geliyor

Kripto odaklı varlık yöneticisi Sygnum Bank raporuna göre spot Bitcoin ETF'lerine giren her 1 milyar dolarlık yatırım, Bitcoin fiyatında yüzde 3-6 oranında artış sağlıyor. 2025 yılında devlet varlık fonları, bağışlar ve emeklilik fonlarının Bitcoin'e yönelmesi bekleniyor.

12.12.2024 18:17
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Sygnum Bank, 12 Aralık tarihli Crypto Market Outlook 2025 raporunda kripto para piyasasının geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Rapora göre artan kurumsal sermaye akışları Bitcoin'in spot fiyatı üzerinde çarpan etkisi yaratıyor.

Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin Piyasasında Yeni Dönem Başlatacak

Sygnum Bank müşteri ilişkileri direktörü Martin Burgherr, ABD'deki düzenleyici netliğin artması ve Bitcoin'in merkez bankası rezerv varlığı olarak tanınma potansiyelinin 2025'te kurumsal katılımı artıracağını belirtti.

Rapor, alternatif kripto para birimlerinin geleceğini ABD'nin düzenleyici çerçevesine bağlıyor. Özellikle FIT21 ve Ödeme Stablecoin Yasası gibi düzenlemelerin kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.

Verilere göre ABD Bitcoin ETF'leri Kasım ayında 100 milyar dolar net varlığa ulaştı. Kripto para dostu Donald Trump'ın zaferi sonrası yatırımcı ilgisi arttı.

Morningstar'ın pasif stratejiler araştırma direktörü Bryan Armour, spot Bitcoin ETF'lerinin başarısını geniş Bitcoin adaptasyonu ve üstün ürün özelliklerine bağlıyor. ETF'ler, yeni yatırımcılara düşük maliyetli ve güvenli Bitcoin yatırımı sunuyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin için 2025 yılında kurumsal yatırım dalgası geliyor - Son Dakika

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