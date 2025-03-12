Bitcoin için kritik destek seviyesi belirlendi - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin için kritik destek seviyesi belirlendi

Bitcoin için kritik destek seviyesi belirlendi

Bitcoin'in 70.000 dolara olası geri çekilmesi, Nansen analistlerine göre boğa piyasası içinde beklenen bir "makro düzeltme" olarak değerlendiriliyor. Kripto para uzmanları, Bitcoin'in yaşadığı düşüşün ayı piyasası endişelerine rağmen organik bir süreç olduğunu vurguluyor ve Bitcoin'in 2025 sonunda 160 bin dolar üzerinde olacağı tahminlerini koruyor.

12.03.2025 09:22
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Donald Trump'ın Bitcoin rezervi oluşturma yürütme emrinin beklentileri karşılamaması sonucu yaşanan yüzde 14'lük düşüş, yatırımcıları endişelendirse de uzmanlar durumu farklı yorumluyor. BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes, "110 bin dolardan yüzde 36 düzeltme bir boğa piyasası için çok normal" ifadesiyle piyasanın genel yönünde bir değişiklik olmadığına dikkat çekiyor.

Merkez Bankalarının Gevşeme Politikaları Bitcoin İçin Umut Veriyor

Bitcoin (BTC) geçen hafta yüzde 14'ten fazla değer kaybederek yaklaşık 80.708 dolar seviyesine fiyatlandı. Bu düşüşün ana sebebi, Başkan Donald Trump'ın 7 Mart tarihli yürütme emrinde doğrudan federal Bitcoin yatırımlarının bulunmaması olarak gösteriliyor.

Nansen kripto istihbarat platformunun baş araştırma analisti Aurelie Barthere, yaptığı açıklamada kripto paraların ve küresel piyasaların bir "makro düzeltme" içinde olduğunu vurguladı. Barthere, "Bir sonraki seviye 71.000 - 72.000 dolar, seçim öncesi işlem aralığının üst sınırı olacak." diyerek yakın gelecekteki hedefi işaret etti.

Bitcoin fiyatındaki düşüşe rağmen analistler hala iyimser görüşlerini koruyorlar. Nexo'nun dijital varlık yatırım platformu analisti Iliya Kalchev, Bitcoin'in "düşük 70.000 dolar aralığına" doğru daha derin bir geri çekilme yaşayabileceğini, bunun da "daha sürdürülebilir bir toparlanma için bir temel sağlayabileceğini" belirtti.

BitMEX'in kurucu ortağı ve Maelstrom'un baş yatırım sorumlusu Arthur Hayes de 11 Mart tarihli X gönderisinde sabırlı olunması gerektiğini vurguladı. Hayes, merkez bankalarının gevşeme politikalarına atıfta bulunarak "Fed, PBOC, ECB ve BOJ'un hepsinin ülkelerini yeniden büyük yapmak için gevşediğini göreceğiz." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, niceliksel gevşemenin tarihsel olarak Bitcoin fiyatı üzerinde olumlu etkisi olduğunu hatırlatıyor. Son niceliksel gevşeme döneminde Bitcoin'in fiyatı Mart 2020'de 6.000 dolardan Kasım 2021'e kadar 69.000 dolara çıkarak yüzde 1.050'den fazla artış gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin için kritik destek seviyesi belirlendi - Son Dakika

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