Bitcoin için kritik dönem başladı

Kripto Para

Kripto para piyasaları, küresel risk iştahındaki artış ve ABD ekonomik verileri öncesi pozitif bir seyir gösteriyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 6'lık artışla 96 bin doları aşarken, toplam kripto para piyasa değeri yüzde 3,4 yükseldi.

Fed Politikası ve Enflasyon Verileri Piyasalara Yön Verecek

Küresel hisse senedi endekslerindeki yükseliş, kripto para piyasalarına da olumlu yansıdı. Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 1,0'e yakınken Almanya'nın DAX'ı yüzde 0,6 ve İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artış gösterdi.

ABD'de salı günü açıklanacak üretici fiyat endeksi (PPI) ve çarşamba günü yayınlanacak tüketici fiyat endeksi (CPI) verileri, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) 29 Ocak'taki faiz kararı için kritik önem taşıyor. Piyasa beklentileri başlık PPI'nın yüzde 0,4, çekirdek rakamın ise yüzde 0,3 artacağı yönünde.

Fed'in hedef faiz aralığı yüzde 4,25 ile yüzde 4,5 arasında bulunuyor. Fed fon vadeli işlemleri, merkez bankasının bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yüzde 97,3 olarak gösteriyor.

QCP Capital analistleri, Trump'ın kripto dostu politikalara öncelik verebileceğini ve ilk günden bankacılık sisteminden dışlanma konusunu ele alan kararnameler imzalayabileceğini belirtti. Deribit verilerine göre Bitcoin opsiyon piyasasında satım-alım oranı 0,57'de seyrederken, en büyük sözleşme kümesi 99 bin dolar seviyesinde yoğunlaşıyor.