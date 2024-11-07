Bitcoin için yeni hedef açıklandı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin için yeni hedef açıklandı

Bitcoin için yeni hedef açıklandı

Bernstein analistleri, Donald Trump'ın başkanlık zaferinin ardından kripto para sektöründeki düzenleyici yaklaşımın olumluya döndüğünü bildirdi. Yeni yönetimin kripto dostu politikaları, Bitcoin'in 2025'te 200.000 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünü güçlendiriyor.

07.11.2024 09:41
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Araştırma ve aracılık firması Bernstein'ın analistleri, kripto para sektörünün yeni dönemde önemli düzenleyici değişikliklerle karşılaşacağını öngörüyor. Gary Gensler'in SEC başkanlığından ayrılmasıyla başlayacak süreç, stablecoin projeleri ve kripto borsaları için yeni fırsatlar yaratabilir.

SEC Başkanının Değişimi Kripto Sektörünü Rahatlatacak

Trump yönetimi, kripto para piyasasını destekleyici adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeni dönemde öncelikle SEC başkanlığında değişim beklenirken, stablecoin düzenlemeleri de hız kazanacak.

Bernstein'ın raporuna göre Circle ve Paxos gibi stablecoin şirketleri yeni düzenlemelerden olumlu etkilenecek. Kripto destekleyen bağış organizasyonlarının seçimlerdeki etkisi, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kripto dostu bir yapının oluşmasını sağladı.

Bitcoin madenciliği stratejik sektör olarak konumlandırılacak. Trump'ın ulusal Bitcoin rezervi oluşturma planı, kripto para birimlerinin ABD finansal sistemindeki rolünü güçlendirebilir.

Toplam kripto piyasa değeri 2,5 trilyon doları aşarken, Bernstein analistleri Bitcoin için 2025 yılında 200.000 dolar hedefini koruyor. DeFi ve NFT projeleri için de yeni bir dönem başlıyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin için yeni hedef açıklandı - Son Dakika

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