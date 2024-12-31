Bitcoin için yeni yıl yeni rekorla gelecek

Kripto Para

Bitcoin'in 17 Aralık'ta kaydettiği 108.300 dolarlık rekorun ardından yaşanan yüzde 10'luk düzeltme, yeni bir yükseliş dalgasının başlangıcı olabilir. Bitget Research baş analisti Ryan Lee, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreninin ardından Bitcoin'in 120 bin doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

Binance Stablecoin Rezervleri ve Trump Etkisi Bitcoin Yükselişini Destekleyecek

Kripto para piyasaları 2025'in ilk ayında önemli gelişmelere sahne olacak. Spot Bitcoin ETF girişleri ve FTX geri ödemeleri, Bitcoin fiyatını yukarı yönlü etkileyebilir.

Binance'teki stablecoin rezervlerinin 11 Aralık'ta 45,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması, yaklaşan alım baskısına işaret ediyor. Bu durum, Bitcoin'in 96.400 dolar üzerinde kalması durumunda 1,24 milyar dolarlık kısa pozisyonun tasfiyesini tetikleyebilir.

Analistler, küresel likidite endeksi ile Bitcoin arasındaki korelasyona dayanarak, fiyatın ocak ayında 110 bin doların üzerinde yerel bir zirve yapabileceğini öngörüyor. Bu süreçte yatırımcıların spot Bitcoin ETF girişlerini, ABD borsasının performansını ve FTX geri ödemelerini yakından takip etmesi öneriliyor.