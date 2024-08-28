Bitcoin ile milyoner olanların sayısında rekor artış - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ile milyoner olanların sayısında rekor artış

Bitcoin ile milyoner olanların sayısında rekor artış

Son bir yılda kripto para piyasasındaki büyük ralli, Bitcoin milyonerlerinin sayısını iki katına çıkardı. Henley and Partners'ın son raporuna göre şu anda dünya genelinde 85.400 kişi 1 milyon dolarlık Bitcoin barajını geride bırakarak milyoner oldu.

28.08.2024 09:06
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Kripto para dünyası, son bir yılda benzeri görülmemiş bir zenginleşme dalgasına sahne oldu. Henley and Partners'ın 2024 Crypto Wealth Report'una göre, Bitcoin öncülüğündeki yükseliş trendi, kripto milyonerlerinin sayısını neredeyse ikiye katladı.

Kripto Zenginleri Sayısı Hızla Artıyor

Son dönemde kripto para piyasasında yaşanan hızlı yükseliş, özellikle Bitcoin yatırımcıları arasında yeni bir zengin sınıfının oluşmasına yol açtı. Henley and Partners'ın yayımladığı 2024 Crypto Wealth Report, bu alandaki çarpıcı gelişmeleri gözler önüne serdi.

Rapora göre, dünya genelinde 1 milyon dolar değerinde Bitcoin sahibi olanların sayısı, geçen yıla kıyasla yüzde 111'lik bir artışla 85.400'e ulaştı. Bu rakam, kripto para piyasasının genelinde de benzer bir trendin yaşandığını gösteriyor. Toplam kripto milyoneri sayısı yüzde 95 artarak 88.200'den 172.300'e yükseldi.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise, 100 milyon dolar ve üzeri kripto varlığına sahip olan "centi-milyoner" sayısındaki artış oldu. Bu kategorideki yatırımcı sayısı yüzde 79'luk bir artışla 325'e ulaştı. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl içinde kripto dünyasına 6 yeni milyarder daha katıldı ve toplam kripto milyarderi sayısı 28'e yükseldi.

Araştırma, 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 arasındaki verilere dayanıyor ve büyük kripto platformlarından elde edilen bilgilerle destekleniyor. Sonuçlar, kripto zenginlerinin artışında Bitcoin'in başrol oynadığını ortaya koyuyor.

New World Wealth Araştırma Başkanı Andrew Amoils, bu gelişmeleri değerlendirirken, özellikle Bitcoin'e odaklanan uzun vadeli yatırımcıların piyasaya olan ilgisinin altını çizdi. Amoils ayrıca piyasaya sürülen Bitcoin ETF'lerinin de yeni milyonerlerin ortaya çıkmasında ve genel kripto rallisinde önemli bir etken olduğunu belirtti.

Bitcoin'in fiyatı, söz konusu dönemde yüzde 142'lik bir artışla 26.100 dolardan 63.100 dolara yükseldi. Bu yükseliş trendi, yeni yatırımcıları çekmekle kalmayıp, piyasada genel bir iyimserlik havası yarattı ve birçok kişinin kripto varlıklarında ciddi artışlar yaşamasına neden oldu.

Kripto para dünyasındaki bu hızlı zenginleşme dalgası, dijital varlıkların finansal ekosistemdeki artan önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Önümüzdeki dönemde bu trendin devam edip etmeyeceği ise merakla bekleniyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ile milyoner olanların sayısında rekor artış - Son Dakika

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