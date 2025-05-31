Bitcoin ile ödeme yapan gemilere öncelik tanınacak - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ile ödeme yapan gemilere öncelik tanınacak

Bitcoin ile ödeme yapan gemilere öncelik tanınacak
31.05.2025 11:44
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Panama Şehri Belediye Başkanı, Panama Kanalı'nda Bitcoin ile ödeme yapan gemilere hızlı geçiş önerisinde bulundu. Mizrachi, şehrin Bitcoin rezervi oluşturma fikrini de değerlendiriyor.

Panama Şehri Belediye Başkanı Mayer Mizrachi, Panama Kanalı'nı kullanmak isteyen gemilerin Bitcoin (BTC) ile ödeme yapmaları durumunda sıra beklemeden geçiş yapabilmelerine olanak tanınması yönünde bir fikir ortaya attı.

Panama Kanalı'nda Bitcoin Mucizesi

Panama Belediye Başkanı Mayer Mizrachi, Panama Kanalı'ndan geçmek isteyen gemilerin Bitcoin ile ödeme yapmaları halinde bekleme sırasını atlayabilecekleri fikrini ortaya attı. Mizrachi açıklamasında, kargo gemilerinin Bitcoin ile ödeme yaparak kanal geçişinde öncelik elde edebileceklerini belirtti.

El Salvador'un Bitcoin politika liderleri Max Keiser ve Stacy Herbert ile birlikte bir etkinliğe katılan Mizrachi, "Bir kanalımız var. Bitcoin ile ödeme yaparsanız avantaj elde edebilirsiniz. Bitcoin ile ödeme yapan gemileriniz daha hızlı geçebilir." diye konuştu.

Karayip Denizi ile Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlayan Panama Kanalı, kargo gemilerinin Güney Amerika'yı dolaşmak yerine haftalarca zaman tasarrufu yapmalarını sağlayan yapay bir su yolu olarak faaliyet gösteriyor. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 5'inin her yıl bu kanaldan geçmesiyle dünya ticaretinde kritik bir rol oynuyor.

Panama Kanalı web sitesine göre Panama, Ekim 2023 ile Eylül 2024 arasındaki son mali yılda kanaldan yaklaşık 5 milyar dolar gelir elde etti. Bu dönemde yaklaşık 10 bin gemi kanaldan geçerek 423 milyon ton değerinde mal taşıdı.

Panama Kanalı, Aralık 2024'te Trump'ın artan Çin etkisine yönelik endişeleri dile getirerek ve ABD gemilerine haksız geçiş ücretleri uygulandığını iddia ederek kanalın kontrolünü geri alma planlarını açıklamasıyla tartışmalı bir konu haline geldi.

Panama Belediyesi son zamanlarda Bitcoin benimsenmesi konusunda öncü adımlar atıyor. Yakın tarihte vergiler, para cezaları ve belediye ücretleri dahil olmak üzere kamu ödemelerinde kripto para kullanımına izin veren bir karar uygulamaya geçti.

Panama Kanalı için Bitcoin ödemeleri, Mizrachi'nin ülkesinin El Salvador'un Bitcoin'i benimseme konusundaki öncülüğünü nasıl takip edebileceğini araştırırken son haftalarda ortaya attığı fikirlerden birisi olarak öne çıkıyor. Panama'nın gayri safi yurt içi hasılasının yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Panama Belediyesi için bir Bitcoin rezervi kurma fikrini de gündeme getiren Mizrachi, açıklamasında böyle bir önlemi benimsemek için yasal onaya ihtiyacı olmayacağını belirtti.

Mizrachi, Panama yasa koyucularının kripto paraları düzenlemek için hazırladıkları yasa tasarıları üzerindeki çalışmalarını durdurmaları çağrısında bulunarak düzenlemeye müdahale etmeme yaklaşımını savundu. Mizrachi, "Dokunmayın, yaklaşmayın, hatta bakmayın bile. Bırakın çalışsın, işlesin. Sonra neye ihtiyacı olduğuna karar verin. Kısıtlamak mı yoksa teşvik etmek mi istiyorsunuz?"

Mizrachi, Panama'da yıllık 5 milyar dolardan fazla Bitcoin işlemi gerçekleştiğini iddia ederken, birçok kişinin Bitcoin'i benimsemekten korktuğu için bu benimsemenin büyük bir kısmının kapalı kapılar ardında gerçekleştiğini söyledi.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ile ödeme yapan gemilere öncelik tanınacak - Son Dakika

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