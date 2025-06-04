Bitcoin'in azalan arzı fiyat artışının habercisi - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin'in azalan arzı fiyat artışının habercisi

Bitcoin\'in azalan arzı fiyat artışının habercisi
04.06.2025 15:25
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Son 18 ayda dolaşımdaki likit Bitcoin miktarı yüzde 30 azaldı. Kurumsal talep, rezerv hamleleri ve jeopolitik riskler arzı sıkıştırırken analistler büyük fiyat sıçraması bekliyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, tarihte eşi görülmemiş bir arz daralması yaşıyor. Kurumsal cüzdanlara ve yeni yatırım araçlarına akan fonlar, borsalardaki Bitcoin varlığını hızla eritiyor. Uzmanlar, bu gelişmenin ani ve sert fiyat hareketlerinin önünü açtığını belirtiyor.

Kurumsal Alımlar ve Rezerv Stratejileri Bitcoin Arzını Kilitliyor

Sygnum analistlerine göre Bitcoin'in likit arzındaki bu önemli düşüş, temel olarak artan kurumsal benimseme ve Bitcoin satın alma araçlarının yaygınlaşmasından kaynaklanıyor. Borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve kurumsal alıcıları da içeren bu kuruluşlar, istikrarlı bir şekilde borsalardan Bitcoin çekiyor; bu durum genellikle piyasada yükseliş yönlü (boğa eğilimli) bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Sygnum uzmanları tarafından hazırlanan raporda, "Bitcoin'in hızla daralan likit arzı, talep şokları ve yukarı yönlü volatilite için koşullar yaratıyor." ifadeleri kullanıldı.

2023'ün sonlarından bu yana borsalardaki Bitcoin bakiyelerinin yaklaşık 1 milyon BTC azaldığı belirtiliyor. Bu eğilim, giderek daha fazla fonun Bitcoin satın almak için öz kaynak veya borç ihraç etmesiyle hızlanıyor ve mevcut arzı daha da emiyor. Aynı zamanda özellikle zayıflayan ABD doları ve hızla büyüyen ABD borçları etrafındaki jeopolitik ve mali belirsizlikler, yatırımcıları kripto para piyasalarına yönlendiriyor.

Bu ivmeye ek olarak, yakın zamanda üç ABD eyaleti Bitcoin rezervlerine izin veren yasaları onayladı. New Hampshire böyle bir yasa tasarısını şimdiden imzalayarak yasalaştırdı ve Teksas'ın da onu takip etmesi bekleniyor.

Bu esnada, uluslararası alanda da konuyla ilgili ilgi artıyor. Sygnum, Pakistan hükümetinin ve Birleşik Krallık seçim anketlerinde şu anda önde giden parti olan Reform UK'in Bitcoin rezerv stratejilerini araştırma niyetlerini açıkladığını vurguladı. Resmi Bitcoin rezerv alımları henüz gerçekleşmemiş olsa da Sygnum, bu alımlar başladığında hem yaratacağı talep hem de vereceği sinyal etkisi nedeniyle yukarı yönlü fiyat hareketi için önemli bir katalizör olabileceğini belirtti.

Bitcoin'de yaşanan kurumsal alımlar devredeki tek faktör değil. Bitcoin'in güvenli liman varlığı imajı, son piyasa dinamikleriyle güçleniyor. Rapor, kötüleşen mali koşullar ortamında ABD Hazine tahvillerindeki satış dalgasına işaret ederek bunun mayıs ayında Bitcoin ve altına olan talebi desteklediğini belirtti.

Sygnum ayrıca Bitcoin'in iyileşen volatilite profiline de dikkat çekti. Son üç yılda yukarı yönlü volatilite, aşağı yönlü volatiliteyi geride bıraktı. Bu durum, piyasanın olgunlaştığının ve artan kurumsal katılımın bir işareti olarak yorumlanıyor. Raporda, Bitcoin'in tüm geçmişi boyunca aşağı yönlü şokların genellikle yukarı yönlü şoklardan daha büyük olmasına karşın, son üç yılda (Haziran 2022'den bu yana) yukarı yönlü volatilitenin istikrarlı bir şekilde aşağı yönlü volatiliteyi aştığı ifade edildi.

Sygnum, yıllarca süren düşük performansın ardından Ether'in de yeniden ivme kazandığını belirtti. Yakın tarihli Pectra güncellemesinin, güçlü gelir artışı sağladığı ve Ethereum ile onun ikinci katman ağları üzerinde tokenizasyon platformları kuran büyük finans kuruluşlarının ilgisini yeniden canlandırdığı ifade edildi.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin'in azalan arzı fiyat artışının habercisi - Son Dakika

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