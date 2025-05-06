Bitcoin\'in Geleneksel Piyasalardan Ayrışması Geçici mi?

Rapor, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergilerinin küresel satış dalgası başlatmasının ardından Bitcoin'in 81.500 dolardan 84.500 doların üzerine çıktığını belirtti. Bu yükseliş, yatırımcıların Bitcoin'e yönelik riskten korunma aracı olarak bakabileceğini gösterdi. Aynı dönemde S&P 500 ve altın değer kaybetti.

Ancak bu pozitif ayrışma kalıcı olmadı. Nisan başında Bitcoin ile S&P 500 arasındaki 30 günlük korelasyon 0,25'in altına düşerken, ay sonunda 0,55 seviyesine yükseldi. VanEck raporu, "Bitcoin anlamlı biçimde ayrışmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin, Nisan ayında yüzde 13 değer kazanarak NASDAQ'taki yüzde 1'lik düşüşü ve S&P 500'ün yatay seyrini geride bıraktı. Ayrıca bu dönemde Bitcoin'in volatilitesi yüzde 4 azaldı. Buna karşın hisse senetlerinde dalgalanma iki katına çıktı.

VanEck, devletlerin ve kurumsal yatırımcıların Bitcoin'i uzun vadeli değer saklama aracı olarak giderek daha fazla benimsemeye başladığını vurguladı. Venezuela ve Rusya'nın uluslararası ticarette Bitcoin'i kullanması, bu yapısal geçişin erken sinyalleri arasında gösterildi.

Kurumsal alımlar da Nisan ayında hız kazandı. Strategy (eski adıyla MicroStrategy) 25.400 BTC alırken, Metaplanet ve Semler Scientific gibi şirketler de yeni alımlar yaptı. Ayrıca Softbank, Tether ve Cantor Fitzgerald tarafından kurulan 21 Capital isimli firma, 3 milyar dolar değerinde Bitcoin satın almayı planladığını açıkladı.

Standard Chartered ise Bitcoin'in artık yalnızca geleneksel finans sistemine değil, aynı zamanda ABD Hazine tahvillerine karşı da bir koruma aracı olduğunu belirtti. Bankanın Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, "Bitcoin artık hem geleneksel finans hem de ABD Hazine riski karşısında bir güvence işlevi görüyor" dedi.

Ancak bu dayanıklılık altcoin piyasasında görülmedi. Meme coin'ler, yapay zekâ temelli DeFi token'ları ve Ethereum, Sui gibi ağlar sert düşüşler yaşadı. MarketVector Akıllı Kontrat Endeksi, Nisan'da yüzde 5 gerilerken yıl genelindeki düşüş yüzde 34'e ulaştı.

İstisnalar da vardı. Solana, ağ yükseltmeleri ve kurumsal ilgi sayesinde yüzde 16 değer kazandı. Sui ise günlük merkeziyetsiz borsa hacmini yüzde 45 artırarak gelir sıralamasında ilk 10'a girdi. Buna karşın Ethereum, işlem ücretlerinden aldığı payda düşüş yaşayarak sadece yüzde 14'lük bir orana geriledi; bu oran iki yıl önce yüzde 74'tü.

Meme coin piyasası ise neredeyse çöktü. Ocak-Mart arasında işlem hacmi yüzde 93 düşerken, ilgili endeks yıl başından bu yana yüzde 48 geriledi.

VanEck, Bitcoin'in hâlâ geleneksel piyasa hareketlerinden tamamen kopmadığını kabul ediyor. Ancak rapor, uzun vadeli bir bağımsızlaşma için zemin hazırlandığını ve bu sürecin sessizce ilerlediğini vurguluyor.