Bitcoin'in sert düşüşü piyasa duyarlılığını gölgeliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin'in sert düşüşü piyasa duyarlılığını gölgeliyor

Bitcoin\'in sert düşüşü piyasa duyarlılığını gölgeliyor

Bitcoin (BTC) son 12 günde yüzde 13,7 değer kaybetti. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, 15 Ekim'den bu yana en düşük seviye olan 65 puana geriledi. Piyasada büyük bir satış dalgası bekleyen yatırımcılar stablecoinlere yöneliyor.

30.12.2024 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasası 2024'ün son günlerinde zorlu bir süreçten geçiyor. Bitcoin fiyatı 93.000 dolar seviyesine geriledi. ABD seçimlerindeki kripto para dostu tutumuyla öne çıkan Donald Trump'ın zaferi ve kripto yanlısı politikacıların Kongre'de güç kazanmasıyla kasım ve aralık ayları boyunca 70'in üzerinde seyreden yatırımcı duyarlılığı sert bir düşüş yaşadı.

Kripto Korku Endeksi En Düşük Seviyede

Kripto para piyasalarında yıl sonu hareketliliği yaşanıyor. Google Trends, anketler ve piyasa momentum göstergeleri gibi çeşitli faktörleri değerlendiren Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, 22 Kasım'da kaydettiği 94 puanlık zirvenin ardından keskin bir düşüş gösterdi.

10x Research analisti ve araştırma başkanı Markus Thielen, Trump'ın göreve başlamasına kadar parabolik bir hareket ve sonrasında önemli bir düzeltme öngörüyor.

CoinGecko verilerine göre performans açısından Bitcoin 2024'te yüzde 129'luk artışla altın ve S&P 500'ü geride bıraktı. Altın yüzde 32,2, S&P 500 ise yüzde 28,3 getiri sağladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'in sert düşüşü piyasa duyarlılığını gölgeliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:31:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bitcoin'in sert düşüşü piyasa duyarlılığını gölgeliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.