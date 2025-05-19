Bitcoin işlem ücretleri 2025 zirvesine ulaştı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin işlem ücretleri 2025 zirvesine ulaştı

Bitcoin işlem ücretleri 2025 zirvesine ulaştı

Bitcoin Blockchain ağındaki işlem ücretleri, mayıs ayının başından itibaren yükselerek 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. Ortalama işlem ücreti yaklaşık 1 dolar artarak 2,40 dolar seviyesine yükseldi. Aynı zamanda Bitcoin fiyatı güne 107.000 dolar seviyesini test ederek 12 Mayıs'taki zirvesini yakaladı ancak daha sonra 103.500 dolara geriledi.

19.05.2025 12:48
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Kripto para sektöründe dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bitcoin işlem ücretlerindeki artış, dünyanın en büyük kripto para biriminin blok alanına olan talepte bir yükseliş olduğunu gösteriyor. İlginç bir şekilde, günlük ortalama işlem sayısının 22 Nisan'daki 507.000 seviyesinden yüzde 35 düşüşle 330.000'e gerilemesi, piyasada çelişkili bir durum oluşturuyor.

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Bitcoin ekosistemindeki bu tezat durum, yatırımcıların davranış biçimlerinde önemli değişiklikler olduğunu gösteriyor. Öncelikle, verilere göre Bitcoin'in yedi günlük hareketli ortalama işlem ücreti mayıs ayının başından bu yana yaklaşık 1 dolar artarak 2025 yılında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek değere ulaştı.

Bu artış, Bitcoin'in fiyat seyriyle paralellik gösteriyor. Lider kripto para birimi pazar günü 107.100 dolar seviyesine yaklaşarak 12 Mayıs'ta ulaşılan yaklaşık 105.600 dolarlık son zirveyi aştı. Ancak bu seviyeden sonra düşüş yaşandı ve BTC şu anda 103.000 dolar civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, işlem ücretlerindeki artışın, Bitcoin Blockchain ağındaki blok alanına olan talebin yükseldiğine işaret ettiğini belirtiyorlar. Daha da ilginç olan, Bitcoin'in dominansının da iki hafta önceki bir geri çekilmenin ardından tekrar yükselişe geçmesi oldu. Bu durum, Bitcoin fiyatındaki düşüşün kripto para piyasasının geri kalanına kıyasla bir altcoin sezonuna doğru büyük bir paradigma kaymasından ziyade likidite kaynaklı olduğunu düşündürüyor.

Ağ aktivitesindeki düşüş ve işlem ücretlerindeki artış birlikte değerlendirildiğinde, yatırımcıların Bitcoin'i aktif olarak alıp satmak yerine tutma eğiliminde olduğu anlaşılıyor. Glassnode verilerine göre Bitcoin'in likit olmayan arzı, yani minimal harcama aktivitesi gösteren cüzdanlardaki BTC miktarı, yakın zamanda yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu gelişme, piyasada potansiyel bir arz şokuna işaret ediyor. Borsalarda bulunan arzın azalması, talepteki bir artışın potansiyel olarak bir arz şoku tetikleyebileceği ve fiyatların daha da yükselebileceği anlamına geliyor.

Uzun vadeli ve sabırlı yatırımcıların varlıklarını elde tutmayı seçmesi, Bitcoin'in geçmişteki büyük rallilerinden önce de sıklıkla gözlenen bir davranış deseni. Bu nedenle, mevcut işlem ücreti ve işlem sayısı dinamikleri, önümüzdeki dönemde Bitcoin fiyatında yukarı yönlü bir hareketin habercisi olabilir.

Kripto Para, Blockchain, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin işlem ücretleri 2025 zirvesine ulaştı - Son Dakika

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