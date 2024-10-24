Bitcoin istikrara kavuşuyor: Tarih verildi - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin istikrara kavuşuyor: Tarih verildi

Bitcoin istikrara kavuşuyor: Tarih verildi

Bitcoin madenciliği, büyük kurumsal yatırımlarla son üç yılda yüzde 378 oranında zorlaştı. CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju, bu durumun Bitcoin'i 2030'a kadar istikrarlı bir para birimine dönüştürebileceğine inanıyor. Bitcoin'in ölçeklenebilirliği ve fiyat istikrarı, kripto para biriminin geleceği için kritik öneme sahip.

24.10.2024 14:40
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Son üç yılda madencilik zorluğunda yaşanan yüzde 378'lik artış, Bitcoin madenciliğine yönelik kurumsal yatırımların etkisiyle gerçekleşti. CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju, bu gelişmenin Bitcoin'i 2030 yılına kadar güvenilir bir para birimi haline getirebileceğini öngörüyor. Ju, kurumsal yatırımların artışının, piyasadaki dalgalanmaları azaltarak Bitcoin'i daha istikrarlı bir yapıya kavuşturacağını düşünüyor.

Kurumsal Yatırımların Artışı Bitcoin İçin İstikrarlı Bir Geleceği İşaret Ediyor

Son üç yılda Bitcoin madencilik sektörü köklü bir değişim geçirdi. Büyük ölçekli madencilik tesislerine yapılan yatırımların etkisiyle zorluk seviyesi yüzde 378 artış gösterirken, bu durum özellikle bireysel madenciler için pazara girişi zorlaştırdı.

CryptoQuant'ın CEO'su Ki Young Ju, yaşanan bu dönüşümün beklenmedik bir fayda sağlayabileceğini öngörüyor. Ju'nun değerlendirmesine göre artan kurumsal yatırımlar sayesinde Bitcoin'in 2030 yılına kadar gerçek bir para birimi olarak kabul görmesi mümkün. Kripto para piyasalarındaki dalgalanmaların azalması ve Bitcoin'in daha istikrarlı bir yapıya kavuşması, bu hedefin gerçekleşmesinde önemli rol oynayacak.

Önümüzdeki üç yıl içinde büyük fintech şirketlerinin stablecoin kullanımını yaygınlaştırması beklenirken, 2028'deki yarılanma öncesinde Bitcoin'in para birimi olarak kullanılması konusu gündemin merkezine oturacak.

Ölçeklenebilirlik konusunda Lightning Network gibi Katman-2 çözümleri öne çıkıyor. Ancak bu teknolojiler, risk sermayesi destekli Blockchain projelerinin gerisinde kalmış durumda. Wrapped Bitcoin (WBTC) gibi alternatif çözümler, Katman-2 teknolojilerinin kurumsal düzeyde benimsenmesinde aracı rol üstlenebilir.

Bitcoin, 21 Ekim'de 69 bin dolar seviyesine ulaşarak Haziran ayından bu yana en yüksek değerine ulaştı. Şu anda 65 bin dolar civarında seyreden kripto para birimi için Material Indicators'ın kurucu ortağı Keith Alan, yükseliş trendinin devamı için 21 haftalık hareketli ortalamanın aşılması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, yıl sonuna kadar Bitcoin'in tüm zamanların rekorunu test etmesini bekliyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin istikrara kavuşuyor: Tarih verildi - Son Dakika

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