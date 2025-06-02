Bitcoin kritik aşamaya yaklaşıyor - Son Dakika
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Bitcoin kritik aşamaya yaklaşıyor

Bitcoin kritik aşamaya yaklaşıyor
02.06.2025 12:42
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Bitcoin fiyatı 111.800 dolarlık rekor seviyeden geri çekilerek 105.000 dolar civarında kritik bir dengeye geldi. Analistler bu seviyenin 115.000 dolara çıkış veya 93.000 dolara düşüş için belirleyici olacağını söylüyor. Kurumsal talep Bitcoin hâkimiyetini artırırken altcoinler değer kaybediyor.

Kripto piyasalarında yaşanan dalgalanmalı günlerin ardından Bitcoin istikrar arayışına girdi. BTC Markets analisti Rachael Lucas, mevcut fiyat seviyesinin psikolojik ve teknik açıdan bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. RSI ve MACD gibi teknik göstergeler boğa momentumunun zayıfladığına işaret ederken, uzun vadeli görünüm hala iyimser kalıyor.

BTC Hakimiyeti Döngü Zirvesine Yaklaşırken Altcoinler Zorlanıyor

Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi Bitcoin'i geleneksel finansal piyasalara daha yakın hale getirirken, altcoin piyasası bu durumdan olumsuz etkileniyor. Strategy, Metaplanet ve Twenty One gibi şirketlerin Bitcoin hazine stratejisi benimsemeleri kripto piyasasını şekillendiriyor.

Presto Research araştırma analisti Min Jung, son talebin büyük ölçüde perakende yatırımcılardan ziyade kurumsal şirketler tarafından yönlendirildiğini vurguluyor. Bu trend sonucunda büyük altcoinler düşük performans sergilerken, BTC hâkimiyeti döngü zirvesine yaklaşıyor.

Lucas, Bitcoin'in hikayesinin sadece "dijital altın" statüsünün ötesine geçerek çeşitlendirilmiş makro portföyde emtialar ve para birimi riskleri yanında stratejik bir hedge aracına dönüştüğünü belirtiyor. Bu değişimin sonuçları var. Bitcoin'i geleneksel finansal piyasalara daha yakından bağladı ve varlığı ekonomik veriler, merkez bankası yorumları ve jeopolitik riske daha duyarlı hale getirdi.

Analistler Bitcoin'in önümüzdeki günlerde iki olası senaryo ile karşı karşıya olduğunu söylüyor. Eğer Bitcoin 103.000 ila 105.000 dolar aralığının üstünde tutunabilirse, 115.000 dolara doğru yenilenmiş bir yükseliş için alan bulunuyor. Öte yandan, 103.000 doların altına bir kırılma daha derin bir düzeltmenin kapısını açabilir ve fiyat hedefleri 93.000 ila 97.000 dolar aralığında yer alabilir.

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