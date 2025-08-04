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Bitcoin kritik destek seviyesinde

Bitcoin kritik destek seviyesinde
04.08.2025 13:53
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Bitcoin hafta sonu yüzde 5 düşüşle 112.300 dolara geriledi ve tarihsel olarak en kötü performans sergileyen ağustos ayına çalkantılı başladı. Analistler 110 bin dolar kritik destek seviyesinin kırılması durumunda düzeltmenin 99 bin dolara kadar genişleyebileceğini uyarıyor. ABD istihdam verilerindeki zayıflık risk iştahını azaltırken kripto piyasalarını baskı altında tutuyor.

Bitcoin, 118.330 dolar seviyesinden pazar günü 112.300 dolara düştü. Bu dalgalanma, kripto para dünyasının en büyük varlığının tarihsel olarak en zorlu geçen aylarından biri olan Ağustos'a çalkantılı bir başlangıç yaptığının işareti oldu.

Ağustos Ayı Bitcoin İçin Tarihsel Kayıp Dönemi

IG Markets analisti Tony Sycamore, Bitcoin'in 114.800 doları geri kazandığı "cuma günkü vahim ABD istihdam raporu ve yeni tarife gelişmelerinden sonra risk iştahının nasıl bir arada tutunacağına çok şey bağlı" dedi.

Sycamore, hafta sonu yaşanan geri çekilmenin eski rekor yüksek seviye olan 112.000 dolardan gelen desteği test ettiğini ve tuttuğunu belirtti. Analist, "Risk iştahı istikrara kavuşur ve Bitcoin 112.000/110.000 dolar desteğinin üzerinde kalırsa, rekor yükseği yeniden test edebilir." açıklamasında bulundu.

Glassnode verilerine göre, 2013'ten bu yana Bitcoin fiyatları tipik olarak ağustos ayında aylık düşüşler kaydetmiş. 2024'te varlık yüzde 8,6 düşerek 59.000 doların biraz üzerine geriledi.

Bu, 2023 ve 2022'ye kıyasla küçük bir düşüştü; bu yıllarda Ağustos'ta çift haneli kayıplar yaşayarak sırasıyla 27.300 ve 19.800 dolara düşmüştü. Ağustos'taki ortalama kayıp yüzde 11,4 olmuş, dolayısıyla tarih tekrarlanır ve Bitcoin bu ay benzer miktarda düşerse, yaklaşık 105.000 dolara düşebilir.

Arthur Hayes'in pazar günü yaptığı benzer uyarı, makroekonomik baskıların Bitcoin'i 100.000 dolar seviyesine geri çekebileceği yönündeydi. Uzmanlar, risk iştahı Ağustos boyunca bir bacak daha aşağı iner ve Bitcoin'de sürekli destek kırılması görülürse, düzeltmenin 99.355 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamaya doğru geri genişleyebileceğini ifade ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin kritik destek seviyesinde - Son Dakika

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