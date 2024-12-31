Bitcoin küresel rezerv olma yolunda

Kripto Para

Bitcoin (BTC) ekosisteminde yeni bir dönem başlıyor. El Salvador ve Bhutan'ın ardından, büyük finans merkezleri de Bitcoin rezervlerine ilgi gösteriyor. Spot Bitcoin ETF onaylarının tetiklediği kurumsal yatırım hareketi, devlet düzeyinde de karşılık buluyor.

Hong Kong ve Almanya'dan Bitcoin Rezervlerine Yeşil Işık

Franklin Templeton, 30 Aralık'ta yayınladığı 2025 dijital varlık görünümünde çarpıcı tahminler yaptı. Şirket, Bitcoin'in spekülasyondan kullanıma doğru bir geçiş yaşayacağını ve kripto teknolojilerinin küresel finansal sistemlerin ayrılmaz bir parçası haline geleceğini belirtti.

Hong Kong Yasama Meclisi üyesi Wu Jiexhuang, ulusal rezervlere Bitcoin eklemeyi önerdi. Jiexhuang, spot Bitcoin ETF'lerinin ABD'de onaylanmasının piyasalara olan etkisine dikkat çekti.

Almanya'da Özgür Demokrat Parti (FDP), 2025 seçim platformunda Bitcoin'i rezerv varlığı olarak değerlendirmeye açık olduğunu açıkladı. Parti, Avrupa Merkez Bankası ve Alman Bundesbank'ın Avrupa para sisteminin dayanıklılığını artırmak için Bitcoin'i değerlendirmesini önerdi.