Bitcoin madencileri 2024 yılının en düşük gelirini kaydetti

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Bitcoin madencilik sektörü, son dönemde benzeri görülmemiş bir gelir düşüşüyle karşı karşıya kaldı. 11 Ağustos'ta günlük kazançlar, 2023 Ekim'inden bu yana en düşük seviye olan 2,54 milyon dolara geriledi. Bu keskin düşüş, madencileri zor durumda bırakırken, sektörün geleceğine dair endişeleri de beraberinde getiriyor.

Bitcoin Madencilik Şirketleri Krizde

Son dönemde Bitcoin madencilerinin kazançlarında görülen düşüş trendi, 11 Ağustos'ta zirve yaptı. Günlük gelirler, 2023'ün Ekim ayından bu yana görülmemiş bir seviye olan 2,54 milyon dolara geriledi.

Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin yarılanması, blok ödüllerini 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye indirmişti. Bu durum, madencilerin gelirlerinde ciddi bir azalma beklentisi yarattı. Nitekim Mayıs ayında ilk kez Bitcoin madencilik şirketlerinin günlük kazançları 3 milyon doların altına düştü. Bu rakam, yılın ilk çeyreğinde ortalama 6 milyon dolar olan günlük gelirlere kıyasla önemli bir düşüşü işaret ediyordu.

Bununla birlikte Bitcoin fiyatlarındaki yükseliş ve sektördeki olumlu gelişmeler, madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini destekledi. Örneğin Bitfarms gibi önde gelen şirketler, gelir belirsizliklerine rağmen yenilenmiş ekipmanlar sayesinde kârlılıklarını korumayı başardı.

Son iki haftada yaşanan keskin düşüş, madencileri zor durumda bıraktı. Bu düşüşün arkasında yatan nedenler arasında devam eden ayı piyasası, Bitcoin'in değer kaybı, ağ zorluğunun artması ve bunların sonucunda yaşanan likidasyonlar bulunuyor.

Öte yandan, Bitfarms'ın hisse senetleri, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle yüzde 22 değer kazandı. Şirketin CEO'su Ben Gagnon, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada aylık kârlılığı koruma stratejileri hakkında bilgi verdi ve sürekli iyileştirmeler ile coğrafi genişleme planlarından bahsetti.

Bitfarms'ın toplam geliri, ilk çeyreğe göre yüzde 16 azalarak 42 milyon dolara geriledi. Bu düşüş, analistlerin tahminlerinin altında kaldı. Şirket, gelir kaybının temel sebebini blok ödüllerindeki azalmaya bağladı.

Sonuç olarak, Bitcoin madencilik sektörü zorlu bir dönemden geçiyor. Gelecek dönemde fiyat hareketleri ve teknolojik gelişmeler, sektörün seyrini belirleyecek gibi görünüyor.