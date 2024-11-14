Bitcoin madencileri kar satışına başladı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin madencileri kar satışına başladı

Bitcoin madencileri kar satışına başladı

Bitcoin (BTC) fiyatı 93.500 dolar seviyesine ulaşmasıyla büyük madenciler ellerindeki varlıkların bir kısmını satarken, CryptoQuant analistleri lider kripto para biriminin hala düşük değerlendiğini ve 100.000 dolar hedefinin mümkün olduğunu belirtiyor. ABD başkanlık seçimi sonrası artan kurumsal talep ve iyileşen likidite koşulları, yükseliş beklentilerini destekliyor.

14.11.2024 17:41
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Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, tarihi zirveye ulaşırken madencilerin davranışları yakından takip ediliyor. CryptoQuant verilerine göre bazı büyük madenciler son bir haftada yaklaşık 2.000 Bitcoin satışı gerçekleştirdi. Bu satışlara rağmen temel göstergeler, yükseliş trendinin devam edebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin Madencilerinin Satışları Piyasayı Etkilemiyor

CryptoQuant analistleri, yayımladıkları son raporda Bitcoin'in değerleme metriklerinin olumlu sinyaller verdiğini belirtiyor. Piyasa analizi sonuçlarına göre Piyasa Değeri/Gerçekleşen Değer (MVRV) oranı Bitcoin'in aşırı değerli seviyelerde olmadığını gösteriyor.

ABD başkanlık seçimi sonrasında Coinbase borsasındaki Bitcoin primi tekrar pozitife döndü. Bu durum, ABD merkezli kurumsal yatırımcıların ilgisinin arttığına işaret ediyor. Ayrıca stablecoin piyasasındaki hareketlilik de Bitcoin'in yükseliş trendini destekliyor.

Son bir haftada borsalara net 3,2 milyar dolarlık Tether (USDT) girişi kaydedildi. Artan likidite ve iyileşen piyasa koşulları, Bitcoin için 100.000 dolar hedefini mümkün kılıyor. Madencilerin Pozisyon Endeksi (MPI) göstergesi ise satış baskısının sınırlı kalacağını gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencileri kar satışına başladı - Son Dakika

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