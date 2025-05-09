Bitcoin madencileri MARA ve CleanSpark finansal zorluk yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin madencileri MARA ve CleanSpark finansal zorluk yaşıyor

Bitcoin madencileri MARA ve CleanSpark finansal zorluk yaşıyor

Bitcoin madencilik şirketleri MARA ve CleanSpark, 2025'in ilk çeyreğinde gelirlerinde sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 63 artış kaydetmelerine rağmen önemli miktarda zarar açıkladı. MARA 533 milyon dolar, CleanSpark ise 139 milyon dolar net zarar bildirdi. Şirketler zorlu finansal tablolarına rağmen büyüme stratejilerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

09.05.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para madenciliği sektöründe faaliyet gösteren halka açık şirketlerin finansal performansları, Bitcoin fiyatının rekor seviyelere ulaşmasına rağmen karışık sinyaller veriyor. MARA'nın ilk çeyrek gelirleri 214 milyon dolara, CleanSpark'ın gelirleri ise 182 milyon dolara yükselirken, her iki şirket de önemli miktarda net zarar açıkladı.

Bitcoin Madencilik Şirketleri Büyüme Stratejilerinden Vazgeçmiyor

MARA ve CleanSpark, yayınlanan finansal raporlarında, artan gelirlerine karşın karlılık hedeflerini yakalayamadıklarını ortaya koydu. Halka açık en büyük Bitcoin madencisi MARA, 2024'ün aynı döneminde kaydettiği 337 milyon dolarlık zarara kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde 533 milyon dolar zarar açıkladı.

CleanSpark ise geçen yılın aynı döneminde 127 milyon dolar net gelir elde etmişken, bu çeyrekte 139 milyon dolar net zarar kaydettiğini duyurdu. Şirketlerin finansal sonuçları, madencilik sektöründeki yüksek operasyonel maliyetlerin ve genişleme stratejilerinin karlar üzerindeki etkisini gösteriyor.

MARA Başkanı ve CEO'su Fred Thiel, hissedarlara sunduğu mektupta, şirketin kârlılığı maksimize etmek, enerji ilişkilerini genişletmek ve sermaye verimliliğini artırmak için disiplinli bir şekilde büyümeye devam edeceğini belirtti. Thiel ayrıca enerji sektörünün Bitcoin madenciliğinin esnek bir yük olarak sunduğu faydaların farkına vardığını dile getirdi.

Geçtiğimiz ay MARA, Bitcoin varlıklarını genişletmek amacıyla 2 milyar dolara kadar hisse senedi arzı satmayı planladığını duyurmuştu. Şirket, bu gelirin Bitcoin satın alımı ve işletme sermayesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacağını belirtmişti.

CleanSpark CEO'su Zach Bradford ise yaptığı açıklamada, "Diğer oyuncular yön değiştirirken veya büyümeyi yavaşlatırken, CleanSpark kalan tek saf, halka açık Bitcoin madencisi olmak konusunda kararlılığını iki katına çıkardı." dedi. Bu açıklama, şirketin Bitcoin madenciliğine olan güçlü bağlılığını gösteriyor.

Bitcoin'in 100 bin doların üzerine çıkmasıyla birlikte, her iki madencilik şirketinin hisseleri de yükselişe geçti. Bu durum, kripto para piyasasındaki olumlu havanın madencilik şirketlerinin borsa performansını etkilediğini gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencileri MARA ve CleanSpark finansal zorluk yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 22:02:19. #7.13#
SON DAKİKA: Bitcoin madencileri MARA ve CleanSpark finansal zorluk yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.