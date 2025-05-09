Bitcoin madencileri MARA ve CleanSpark finansal zorluk yaşıyor

Kripto para madenciliği sektöründe faaliyet gösteren halka açık şirketlerin finansal performansları, Bitcoin fiyatının rekor seviyelere ulaşmasına rağmen karışık sinyaller veriyor. MARA'nın ilk çeyrek gelirleri 214 milyon dolara, CleanSpark'ın gelirleri ise 182 milyon dolara yükselirken, her iki şirket de önemli miktarda net zarar açıkladı.

Bitcoin Madencilik Şirketleri Büyüme Stratejilerinden Vazgeçmiyor

MARA ve CleanSpark, yayınlanan finansal raporlarında, artan gelirlerine karşın karlılık hedeflerini yakalayamadıklarını ortaya koydu. Halka açık en büyük Bitcoin madencisi MARA, 2024'ün aynı döneminde kaydettiği 337 milyon dolarlık zarara kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde 533 milyon dolar zarar açıkladı.

CleanSpark ise geçen yılın aynı döneminde 127 milyon dolar net gelir elde etmişken, bu çeyrekte 139 milyon dolar net zarar kaydettiğini duyurdu. Şirketlerin finansal sonuçları, madencilik sektöründeki yüksek operasyonel maliyetlerin ve genişleme stratejilerinin karlar üzerindeki etkisini gösteriyor.

MARA Başkanı ve CEO'su Fred Thiel, hissedarlara sunduğu mektupta, şirketin kârlılığı maksimize etmek, enerji ilişkilerini genişletmek ve sermaye verimliliğini artırmak için disiplinli bir şekilde büyümeye devam edeceğini belirtti. Thiel ayrıca enerji sektörünün Bitcoin madenciliğinin esnek bir yük olarak sunduğu faydaların farkına vardığını dile getirdi.

Geçtiğimiz ay MARA, Bitcoin varlıklarını genişletmek amacıyla 2 milyar dolara kadar hisse senedi arzı satmayı planladığını duyurmuştu. Şirket, bu gelirin Bitcoin satın alımı ve işletme sermayesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacağını belirtmişti.

CleanSpark CEO'su Zach Bradford ise yaptığı açıklamada, "Diğer oyuncular yön değiştirirken veya büyümeyi yavaşlatırken, CleanSpark kalan tek saf, halka açık Bitcoin madencisi olmak konusunda kararlılığını iki katına çıkardı." dedi. Bu açıklama, şirketin Bitcoin madenciliğine olan güçlü bağlılığını gösteriyor.

Bitcoin'in 100 bin doların üzerine çıkmasıyla birlikte, her iki madencilik şirketinin hisseleri de yükselişe geçti. Bu durum, kripto para piyasasındaki olumlu havanın madencilik şirketlerinin borsa performansını etkilediğini gösteriyor.