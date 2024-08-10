Bitcoin madencileri rekor üretimle öne çıkıyor

Kripto Para

Bitcoin madencilik sektörünün önde gelen şirketleri, Temmuz ayında dikkat çekici performans artışları sergiledi. MARATHON ve CleanSpark gibi devler, üretimlerini önemli ölçüde artırırken, sektördeki rekabet kızıştı. Uzmanlar, artan küresel rekabet karşısında ABD merkezli şirketlerin uzun vadeli zorluklar yaşayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Bitcoin Madencilik Şirketleri MARA Ve Riot Yükselişte

Kripto para dünyasının gözdesi Bitcoin'in madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketler, Temmuz ayına ait performans raporlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu raporlar, Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin (BTC) yarılanmasının ardından yaşanan zorlu sürecin etkilerini gözler önüne serdi.

Sektör uzmanları, küresel rekabetin artmasıyla ABD merkezli madencilik şirketlerinin uzun vadede düşük maliyetli üretim konusunda zorluk yaşayabileceğine dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Cipher Mining'in olası satın alınma senaryosu da gündemdeki yerini koruyor.

Temmuz ayı verilerine göre MARATHON, sektörün en büyük oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Şirket, üretimini bir önceki aya göre yüzde 17 artırarak 692 BTC'ye ulaştırdı ve hash oranını 27,5 EH/s seviyesine yükseltti. MARATHON, ürettiği Bitcoin'leri elinde tutma ve düzenli olarak piyasadan BTC alma stratejisini sürdürüyor.

CleanSpark, üretimini yüzde 10 artışla 494 Bitcoin'e çıkardı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla elindeki Bitcoin miktarını yüzde 567 oranında artıran şirket, günlük ortalama 15,94 Bitcoin üretimi gerçekleştirdi.

Riot Platforms, üretimini bir önceki aya göre yüzde 45 artırarak 370 Bitcoin'e ulaştı. Şirket, büyüme stratejisi kapsamında ABD merkezli bir başka Bitcoin madencilik şirket olan Block Mining'i bünyesine kattı.

Core Scientific, 411 Bitcoin üreterek geçen aya göre hafif bir düşüş yaşadı. Buna rağmen 20,1 EH/s'lik hash oranını koruyan şirket, HPC (High-Performance Computing) barındırma kapasitesini artırmaya odaklandı.

Diğer önemli oyunculardan Iris Energy 222, Cipher Mining 178, TeraWulf ise 155 Bitcoin üretti. Hut 8, 105 Bitcoin üreterek toplam varlığını 9.102 BTC'ye yükseltti.

Bitfarms, Riot Platforms tarafından olası bir satın alma sürecinde olmasına rağmen üretimini yüzde 34 artırarak 253 Bitcoin'e ulaştı.