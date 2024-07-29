Bitcoin madencileri stoklarını artırmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin madencileri stoklarını artırmaya başladı

Bitcoin madencileri stoklarını artırmaya başladı

Son dönemde Bitcoin madencileri, piyasadaki Bitcoin alımlarını artırarak stok sürecine girdi. BRN baş analisti Valentin Fournier, bu hareketlerin madencilerin Bitcoin'e olan uzun vadeli güvenlerini yansıttığını belirtti. Fournier, madencilerin kazandıkları ödülleri biriktirmekle kalmayıp, piyasadan doğrudan Bitcoin alımı yaparak varlıklarını güçlendirdiklerini ifade etti.

29.07.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde Bitcoin madencileri, piyasadaki Bitcoin alımlarını artırarak ciddi bir stok sürecine girdi. BRN baş analisti Valentin Fournier, bu hareketlerin madencilerin Bitcoin'e olan uzun vadeli güvenlerini yansıttığını ve Hash Ribbon sinyalinin tetiklenmesinin, sektörde olumlu bir yükseliş sinyali olduğunu belirtti.

Bitcoin Madencilik Sektöründe Yeni Trend

Kripto para dünyasında son günlerde yaşanan gelişmeler, Bitcoin'in geleceğine dair umutları artırıyor. Sektör uzmanlarının değerlendirmelerine göre Bitcoin madencilerinin stratejilerinde dikkat çekici bir değişim gözleniyor.

BRN şirketinin analisti Valentin Fournier, madencilerin sadece kazandıkları ödülleri biriktirmekle kalmayıp, piyasadan doğrudan Bitcoin alımı yaparak varlıklarını güçlendirdiklerini belirtti. Fournier, "Hash Ribbon göstergesi, madencilerin zor zamanları geride bıraktığını ve Bitcoin ağının işlem gücünün yükselişe geçtiğini işaret ediyor." diyerek bu durumun uzun vadeli bir yükseliş trendinin habercisi olabileceğini vurguladı.

Yeni adıyla MARA olarak bilinen Marathon Digital, geçtiğimiz günlerde 100 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu hamle, madencilerin Bitcoin'e olan inancını gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Fournier'e göre yatırımcılar da bu pozitif havadan etkilenerek Bitcoin'e yönelmeye devam edecek. Analist, "Geçen hafta açıklanan düşük PCE verileri, Trump'ın Bitcoin konferansındaki açıklamaları ve bazı büyük oyunculardan gelen satış baskısının azalması, Bitcoin'in yeni rekorlara koşabileceğinin sinyallerini veriyor." şeklinde görüş bildirdi.

CryptoQuant'ın verileri de bu görüşü destekler nitelikte. Geçtiğimiz hafta madenci cüzdanlarına 1.900'ün üzerinde Bitcoin transfer edildi. Bu rakam hem madencilik ödüllerini hem de piyasadan yapılan alımları kapsıyor.

Öte yandan, HashKey Global'in Genel Müdürü Ben El-Baz, Donald Trump'ın kripto para birimi hakkındaki olumlu görüşlerinin piyasayı hareketlendirdiğini söyledi. El-Baz, "Trump, Bitcoin'in gelecekte altını geçebileceğine inanıyor ve bunun için tarihi bir fırsat olduğunu düşünüyor." dedi. Trump'ın Nashville'deki Bitcoin 2024 konferansında açıkladığı enerji planları, ABD'nin yapay zeka ve Bitcoin alanlarındaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencileri stoklarını artırmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
15:37 Hulusi Akar, CHP’li vekilin ’Mavi Vatan’ ifadesine tepki gösterdi Hulusi Akar, CHP'li vekilin 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
15:14 Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 18:25:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bitcoin madencileri stoklarını artırmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement