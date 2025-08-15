Bitcoin madencileri ucuz enerji yarışında

Bitcoin madencilik şirketleri ile yapay zeka (AI) veri merkezleri arasında ucuz ve sürdürülebilir enerji kaynakları için artan bir rekabet yaşanıyor. Sektör raporlarına göre bu durum önümüzdeki on yıl içinde madencilik sektörüne yönelik yeni bir kurumsal yatırım dalgasını tetikleyebilir.

AI Veri Merkezleri Bitcoin Madencilerini Zorluyor

Bitcoin madenciliği şirketleri ile yapay zekâ odaklı veri merkezleri, düşük maliyetli ve çevre dostu enerji kaynaklarına erişim için yoğun bir rekabete girdi. Bitcoin madencilik altyapı sağlayıcısı GoMining Institutional'ın son raporuna göre sermaye gücü yüksek yapay zekâ veri merkezleri, enerji altyapısında madencilere kıyasla daha avantajlı teklifler sunarak öncelik elde ediyor.

GoMining Institutional Yönetici Direktörü Jeremy Dreier, madencilerin internet altyapısının sınırlı olduğu şebeke dışı bölgelerde faaliyet gösterme esnekliğine sahip olduğunu, bu yönüyle yapay zekâ tesislerine karşı avantaj yakalayabileceklerini belirtti. Dreier, "Önümüzdeki beş ila on yıl içinde, yapay zekâ ile yaşanan bu rekabet nedeniyle Bitcoin madenciliğinde yeni bir altın çağ göreceğiz. Çünkü sektöre ciddi kurumsal sermaye girişi olacak." dedi.

ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelen kurumsal sermayenin, madencilik yatırımlarına da kayması bekleniyor. Dreier'e göre bazı kurumlar, piyasadan almak yerine doğrudan yeni üretilmiş Bitcoin elde etmeyi hedefliyor. 2025'in ilk çeyreğinde bir Bitcoin üretim maliyeti ortalama 64 bin dolar olurken, yıl sonunda bu rakamın 70 bin doları aşması bekleniyor. Bu tutar, mevcut piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 70 altında kalıyor.

Artan elektrik rekabeti bazı madencilik firmalarının stratejilerini değiştirmesine yol açtı. Riot Platforms, Teksas'taki madencilik operasyonlarını genişletme planlarını durdurarak tesiste yapay zekâ fırsatlarını değerlendirmeye başladı. Iris Energy ise madencilik filosunu sınırlayarak bulut tabanlı yapay zekâ hizmetlerine yöneldi. Buna karşın, bazı şirketler yeni madencilik teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce Bitcoin odaklı Block Inc., madencilik cihazlarının ömrünü uzatıp maliyetleri düşürmeyi amaçlayan yeni bir sistemin duyurusunu yapmıştı.