Bitcoin madencileri yeni döneme hazırlanıyor

Bitcoin'in beşinci yarılanması yaklaşık iki yıl sonra gerçekleşecek. 2024 yarılanmasında Bitcoin yaklaşık 63.000 dolar civarında işlem görürken blok ödülü 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye inmişti. Nisan 2028'de ödül yeniden yarılanarak 1,5625 BTC'ye gerilecek. Rekor seviyelere çıkan hashrate ve yükselen enerji fiyatları bu tabloya eklenince sektör, önceki döngüye kıyasla çok daha az hata payıyla ilerliyor.

Büyük madenciler bilanço baskısına yanıt vermeye başladı. MARA Holdings, kaldıraç azaltmak amacıyla mart ayında 15.000'den fazla Bitcoin sattı. Riot Platforms birinci çeyrekte 3.700'den fazla BTC elden çıkardı. Cango 2.000 BTC'yi Bitcoin teminatlı borcunu kapatmak için kullandı. Bitdeer ise 20 Şubat itibarıyla Bitcoin rezervinin sıfıra gerilediğini açıkladı.

BİLANÇO BASKISI SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRIYOR

Bu eğilimin arkasında donanım, enerji ve sermaye anlayışındaki köklü bir sıfırlanma yatıyor. Cango İletişim Başkanı Juliet Ye, içinde bulunulan ortamın "2024'e neredeyse hiç benzemeyen bir tabloya" döndüğünü belirtti. Genişleyen verimlilik açığının filoya yönelik gerçek kararlar almayı zorladığını vurgulayan Juliet Ye, şirketlerin ucuz tarifeler yerine çok bölgeli uzun vadeli enerji anlaşmalarına yöneldiğini aktardı. "Ortada artık daha az alan var. Ölçek ve çeşitlendirmeye sahip operatörler sorun yaşamayacak. Olmayanlar bir sonraki yarılanmayı çok zorlu bulacak." dedi.

GoMining CEO'su Mark Zalan, "sermaye disiplini artık sadece hashrate'i mümkün olduğunca artırmaya çalışmaktan daha önemli" değerlendirmesini yaparken yeni yatırımların daha yüksek getiri eşiklerini karşılaması gerektiğini ekledi. DMND kurucu ortağı ve CEO'su Alejandro de la Torre ise döngüde köklü bir fark görmediğini belirtti. "Aynı dinamikler tekrarlanıyor." diyen Torre, madencilik merkezlerinin zirveye ulaşıp yeniden yapılanacağını ve bunun küçük ölçekli madenciler için merkeziyetsizleşme fırsatı yaratabileceğini öngörüyor.

BLOK ÖDÜLLERİ ÖTESİNDE GELİR ARAYIŞI

Saf blok ödülü geliri "eskisinden daha dar bir iş modeline" dönüşürken önde gelen operatörler güç kesintisi yönetimi, şebeke hizmetleri ve ısı geri dönüşümü gibi ek gelir kaynaklarına yöneliyor. Cango, sahalarını madencilik kapasitesini doldurmak için kullanırken yapay zeka iş yükleri ile hashrate arasında geçiş yapabilecek altyapıya yatırım yapıyor. Yüksek performanslı işlem anlaşması imzalayan operatörlerin saf madenci gelir çarpanının iki katından fazla çarpanla işlem gördüğünü aktaran Juliet Ye, yatırımcıların bu ayrışmayı fiyatlamaya başladığını belirtiyor.

Düzenleme cephesinde ABD'deki saklama ve bankacılık erişimine ilişkin kurallar ile Avrupa'nın MiCA çerçevesi netlik kazanırken Hong Kong'dan gelen yeni borsa yatırım fonları ve türev ürünler kurumsal sermaye akışını kolaylaştırıyor. Zalan, piyasanın 2028 yarılanmasını henüz tam olarak fiyatlamadığı görüşünde. "Kıtlık, 2028'e gelindiğinde Bitcoin etrafındaki çok daha güçlü bir ekosistemi karşılayacak." dedi.