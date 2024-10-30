Bitcoin madencilerinin maliyetleri düşüyor

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CoinShares tarafından hazırlanan son rapora göre Bitcoin madenciliği sektörü, Nisan ayındaki yarılanma olayının ardından maliyetleri düşürme ve yapay zeka teknolojilerini benimseme yolunda önemli adımlar atıyor. Madenciler, zorlu piyasa koşullarına rağmen, genişleme ve yatırımlarını sürdürerek geleceğe hazırlanıyor.

Yapay Zeka, Bitcoin Madenciliğinde Devrim Yaratıyor

Kripto para analiz şirketi CoinShares'in son raporunda, Bitcoin madencilerinin 2024 Nisan ayındaki yarılanma sonrasında yaşanan değişimlere uyum sağlama stratejileri mercek altına alındı. Rapor, madencilik şirketlerinin artan maliyetlere rağmen büyüme planlarından vazgeçmediğini ortaya koyuyor.

Bitcoin ağının dört yılda bir gerçekleşen yarılanma sürecinde, Nisan ayında blok başına düşen ödül miktarı 6.25 BTC'den 3.125 BTC'ye geriledi. Bu düşüşe karşın madenciler, yeni altyapı yatırımlarına devam ederek gelecekteki olası fiyat artışlarına hazırlanıyor.

CoinShares'in ikinci çeyrek verilerine göre bir Bitcoin üretmenin ortalama maliyeti 49.500 dolar seviyesinde bulunuyor. Sektörün önde gelen şirketlerinden Cormint ve TeraWulf, sırasıyla 15.000 ve 19.000 dolarlık Bitcoin başına elektrik maliyetiyle en verimli üreticiler konumunda. Öte yandan Marathon Digital Holdings ve Hive Digital gibi büyük oyuncular, her Bitcoin için 40.000 doların üzerinde elektrik maliyetine katlanıyor.

Madencilik şirketleri, karlılığı artırmak için yapay zeka teknolojilerine yöneliyor. Bu kapsamda Hive, Ekim ayında Nvidia GPU'lara 66 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini açıkladı.

JPMorgan'ın Ağustos ayı raporuna göre sektörde birleşme ve satın alma faaliyetleri hız kazandı. Özellikle güçlü nakit pozisyonuna sahip Riot Platforms ve Cleanspark, hashrate kapasitelerini artırmak için diğer madencilik tesislerini bünyelerine katıyor.