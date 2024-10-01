Bitcoin madenciliği doğal afetlere meydan okuyor

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Kripto para madenciliği sektörü, doğal afetlerin zorlu sınavından geçiyor. CleanSpark'ın Helene adı verilen kasırga sonrası hızlı toparlanması, sektörün dayanıklılığını ortaya koyarken madencilik operasyonlarının coğrafi çeşitlendirme stratejilerinin önemini vurguluyor. Şirketin kriz yönetimi ve hızlı adaptasyon yeteneği, Bitcoin madenciliğinin geleceğine dair umut verici sinyaller veriyor.

Kasırga Sonrası CleanSpark Bitcoin Madenciliğini Hızlandırıyor

4. kategori kasırga "Helene", geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunu vurdu. Kasırga, bölgede şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlara neden oldu. Raporlara göre en az 128 kişi hayatını kaybetti ve 2 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Bu olağanüstü durum, Bitcoin madenciliği sektörünü de derinden etkiledi. Özellikle bölgede önemli operasyonları bulunan CleanSpark, bu durumdan en çok etkilenen şirketlerden biri oldu.

CleanSpark, kasırgaya hazırlık amacıyla geçen hafta güneydoğu Georgia'daki tesislerinde toplam 365 megawatlık kapasiteyi kapattı. Bu önleyici tedbir şirketin olası hasarları en aza indirme stratejisinin bir parçasıydı. Yapılan açıklamada, şirket yaklaşık 200 MW'ı yeniden aktif hale getirdiğini ve kalan 165 MW'ın 4 Ekim Cuma gününe kadar tam kapasitesiye geçişin öngördüğü duyurdu.

CleanSpark'ın üst düzey yöneticisi, durumla ilgili yaptığı açıklamada "En önemlisi, tüm ekip üyelerimiz güvende. Ayrıca coğrafi olarak çeşitlendirilmiş tesis portföyümüz, fırtına boyunca Kuzeybatı Georgia, Mississippi ve Tennessee'deki tesislerimizde yaklaşık 10,5 EH/s korumamızı sağladı." ifadesini kullandı.

Şirket, diğer tüm tesislerini değerlendirdiğini ve herhangi bir tesis altyapısında önemli bir hasar yaşamadığını, ayrıca madencilik sunucularıyla ilgili herhangi bir önemli kayıptan haberdar olmadığını bildirdi.

CleanSpark'ın kriz yönetimi ve hızlı toparlanma yeteneği sektörde beğeni kazandı. Şirket, restorasyondan sonraki 24 saat içinde hash oranını 17,5 EH/s'nin üzerine çıkarabildi. Şu anda hash oranı yaklaşık 22 EH/s seviyesinde seyrediyor. CleanSpark, tesisleri tam olarak yeniden enerjilendirildiğinde, yaklaşık 28 EH/s'de standart operasyonlara ulaşmayı hedefliyor.

CleanSpark, son aylarda beş eyalette birkaç küçük madencilik tesisi bünyesine katarak genişleme planını devam ettirdi. Şirket, 2024 sonuna kadar 37 EH/s ve 2025'te 50 EH/s hedefi koydu.

Bernstein ile yapılan yakın tarihli bir röportajda CleanSpark CEO'su Zach Bradford, Bitcoin'in geleceğine dair iyimser bir tablo çizdi. Bradford, önümüzdeki 18 ay içinde Bitcoin'in 200.000 doların hemen altında bir zirveye ulaşmasını beklediğini ifade etti.