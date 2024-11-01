Bitcoin madenciliğinde dev satın alım: CleanSpark hedefine yaklaşıyor

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Bitcoin (BTC) madencilik sektöründe önemli bir birleşme gerçekleşti. CleanSpark CEO'su Zach Bradford, satın alma ile Tennessee Valley Authority hizmet bölgesinde coğrafi ve güç kaynağı çeşitliliği elde ettiklerini açıkladı.

CleanSpark Stratejik Hamlesiyle 400MW Hedefine Doğru İlerliyor

Haziran ayında duyurulan anlaşma kapsamında GRIID'in her bir hisse senedi, yaklaşık 0,06959 CleanSpark adi hisse senedine dönüştürüldü. GRIID eski CEO'su Trey Kelly, birleşik şirketin önümüzdeki yıllarda "muazzam bir yükseliş potansiyeli" göreceğini belirtti.

Bu birleşme, şirketin son üç aydaki ikinci büyük yatırımı olarak dikkat çekiyor. CleanSpark, Eylül ayında Knoxville bölgesinde yedi madencilik tesisi devralmış ve hashrate'ini yüzde 22 güçlendirmişti.

ABD Senatörü Bill Hagerty, Tennessee'nin "Amerika'nın Bitcoin endüstrisinin merkezlerinden biri" haline geldiğini belirtti. GRIID, birleşme öncesinde CleanSpark için 50 MW'lık madencilik kapasitesi barındırıyordu.