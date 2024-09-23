Bitcoin madenciliğinde tarihi gün: Riot Platforms ve Bitfarms arasında büyük uzlaşı - Son Dakika
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Bitcoin madenciliğinde tarihi gün: Riot Platforms ve Bitfarms arasında büyük uzlaşı

Bitcoin madenciliğinde tarihi gün: Riot Platforms ve Bitfarms arasında büyük uzlaşı

Bitcoin madencilik sektöründeki iki büyük isim Riot Platforms ve Bitfarms, uzun süredir devam eden düşmanca devralma girişimlerini sonlandıran bir uzlaşı anlaşması imzaladı. Anlaşma, Bitfarms'ın yönetim kurulunda önemli değişiklikleri ve şirketler arası yeni stratejik ortaklıkları beraberinde getiriyor.

23.09.2024 17:46
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Bitcoin madenciliği alanında faaliyet gösteren iki dev şirket Riot Platforms ve Bitfarms, uzun süredir devam eden anlaşmazlıklarına son verdi. Kısa bir süre önce açıklanan sürpriz anlaşma, Bitfarms'ın yönetim kurulunda önemli değişiklikler ve Riot'un hisse alımlarına kısıtlamalar getiriyor. Bu stratejik hamle, Bitcoin madenciliği sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Bitcoin Madenciliğinde Yeni Bir Çağ Başlatıyor

Kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden Riot Platforms ve Bitfarms arasındaki çekişme, kısa bir süre önce açıklanan bir anlaşmayla son buldu. Riot'un Bitfarms'ı ele geçirme girişimi, iki tarafın da kabul ettiği şartlarla tatlıya bağlandı.

Anlaşma kapsamında, Bitfarms'ın kurucu ortaklarından Andres Finkielsztain yönetim kurulundan ayrılırken, yerine Riot'un önerdiği Amy Freedman getirildi. Freedman, kurumsal yönetim ve sermaye piyasaları alanında çeyrek asrı aşkın deneyime sahip bağımsız bir isim olarak dikkat çekiyor.

Riot, bazı istisnalar dışında 2026'ya kadar Bitfarms'ın yıllık toplantılarında "standstill" (müdahale etmeme) ilkesine uyacağını ve değiştirilmiş taleplerinden vazgeçeceğini duyurdu.

Bitfarms hissedarlarının 6 Kasım'da yapması planlanan özel toplantı, çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek. Bununla birlikte, beşinci bağımsız yönetim kurulu üyesinin belirlenmesi ve Riot lehine oy kullanılması konusundaki mutabakat nedeniyle, toplantının ertelenmesi gündemde. Şirketler, oylamanın en geç 20 Kasım'a kadar yapılacağını açıkladı.

Bitfarms'ın CEO'su Ben Gagnon, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Artık tüm dikkatimizi büyüme stratejimizi uygulamaya ve faaliyetlerimizi Bitcoin madenciliğinin ötesine taşımaya verebiliriz. Enerji üretimi, enerji ticareti, ısı geri kazanımı ve HPC/AI gibi yenilikçi ve tamamlayıcı alanlara odaklanacağız." dedi.

Riot CEO'su Jason Les ise "Bu anlaşmanın her iki şirket için de değer yaratacağına inanıyoruz. Bitfarms'ın en büyük hissedarı olarak, yeniden yapılandırılan yönetim kuruluyla verimli bir iş birliği içinde olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Riot'un Bitfarms'ı satın alma serüveni, Nisan ayında 950 milyon dolarlık teklifle başlamıştı. Ancak yönetimle anlaşmazlık yaşanınca, Haziran'da teklif geri çekilmişti. Bu süreçte Riot, Bitfarms hisselerini sürekli alarak en büyük hissedar konumuna yükseldi. Son açıklamada, Riot'un Bitfarms'taki payının yüzde 19,9'a ulaştığı belirtildi.

Yapılan anlaşma, Riot'a belirli koşullar altında Bitfarms'taki hisselerini artırma hakkı tanıdı. Bununla birlikte, Riot'un Bitfarms yönetim kurulunun onayı olmadan hisselerini yüzde 20'nin üzerine çıkarması yasaklandı. Riot'un, Bitfarms'taki yatırımlarını düzenli olarak gözden geçireceği ve hisse oranını artırma veya azaltma seçeneklerini değerlendireceği açıklandı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madenciliğinde tarihi gün: Riot Platforms ve Bitfarms arasında büyük uzlaşı - Son Dakika

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