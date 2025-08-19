Bitcoin madencilik devi Bitdeer çarpıcı büyüme kaydetti

Bitdeer Technologies Group'un açıkladığı ikinci çeyrek sonuçları, kripto madenciliği sektöründe güçlü bir toparlanma sinyali verdi. Firmanın toplam geliri yıllık bazda yüzde 56,8 artışla 155,6 yüz milyon dolara ulaştı. Bu başarılı performans, ilk çeyrekteki gelir düşüşünün ardından yatırımcıları umutlandırdı.

Bitdeer Bitcoin Varlıklarını 13 Katına Çıkardı

Şirketin Bitcoin madencilik bölümü, geçen yılın 41,6 milyon dolarına kıyasla önemli bir artış göstererek 59,3 milyon dolar gelir bildirdi. Bu başarının arkasında hem Bitcoin fiyatlarındaki yükseliş hem de ortalama madencilik hashrate'inin yüzde 103,3 oranında artması yer alıyor.

Yatırımcılar, Bitdeer'ın çeyrek sonuçlarını olumlu karşıladı ve şirket hisseleri 14,36 dolarda kapandı. Bu, günlük bazda yüzde 7'den fazla kazanç anlamına geliyor. İlk çeyrekte keskin bir düşüş yaşayan şirket için bu sonuçlar önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor.

Şirketin İş Geliştirme Müdürü Matt Kong, açıklamasında ikinci çeyreğin anahtar bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kong, yılın geri kalanında kendi madencilik hashrate'inde hızlı büyüme beklediklerini ve Ekim sonuna kadar 40 EH/s hedefine ulaşma yolunda iyi durumda olduklarını söyledi.

Bitdeer'ın Bitcoin varlıkları da dikkat çekici bir artış gösterdi. Şirket, mali dönem sonunda 1.502 Bitcoin (175 milyon dolar) tuttuğunu açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 115 Bitcoin'e kıyasla çarpıcı bir artış sergiliyor.

Haziran ayında şirket, dönüştürülebilir tahvil arzından 320 ile 360 milyon dolar arasında fon toplama hedefi belirledi. Bitdeer, bu kaynakların yaklaşık 160 milyon dolarını sıfır kullanım fiyatlı alım opsiyonları ve tahvil değişimleri için kullanmayı planladığını, geri kalanının ise ASIC madencilik cihazı genişletmeleri, işletme sermayesi ve genel şirket amaçları için harcanacağını duyurdu.