Bitcoin madencilik devi Bitmain ve BitFuFu'dan dev iş birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin madencilik devi Bitmain ve BitFuFu'dan dev iş birliği

Bitcoin madencilik devi Bitmain ve BitFuFu\'dan dev iş birliği

Singapur merkezli Bitcoin madencisi BitFuFu, madencilik donanım devi Bitmain ile 80.000 adet Bitcoin madencisi için iki yıllık stratejik anlaşma imzaladı. Şirket, yüksek hash oranına sahip S21 XP ve S21 Pro modelleriyle faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

03.01.2025 16:01  Güncelleme: 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para madenciliği sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. BitFuFu'nun Bitmain ile imzaladığı anlaşma, şirketin 2026 sonuna kadar 1 gigawatt kapasite ekleme hedefine ulaşmasında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

BitFuFu Madencilik Kapasitesini İki Yıl İçinde Katlamayı Hedefliyor

BitFuFu'nun Nasdaq'ta işlem gören hisseleri, anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte 5,60 dolar seviyesine yükseldi. Şirket, esnek ödeme koşullarıyla yapacağı alımlarda BitFuFu hisselerini de kullanabilecek.

Şirketin yönetimindeki hash oranı şu anda 26,2 EH/s (saniyede exahash) seviyesinde bulunuyor. BitFuFu, çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere küresel olarak 17 madencilik çiftliğini kontrol ediyor. Kayıtlı kullanıcı sayısı 450.000'i aşan şirket, Ekim 2024'te Etiyopya'da 80 megawattlık bir tesisi bünyesine kattı.

BitFuFu CEO'su Leo Lu, Bitmain ile kurdukları iş birliğinin önemine dikkat çekerek "Küresel madencilik altyapımızı hızla genişletmek için en yeni madencilerin istikrarlı tedarikini garanti ediyoruz." açıklamasını yaptı.

BitcoinTreasuries.NET verilerine göre firma, mevcut piyasa fiyatlarıyla tahmini 161 milyon dolar değerinde 1.664 Bitcoin (BTC) bulunduruyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Singapur, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilik devi Bitmain ve BitFuFu'dan dev iş birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
15:10 Narin davasında Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
22:27 MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt
22:03 İşte Ferdi Tayfur’un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter İşte Ferdi Tayfur'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter
22:00 Bahçeli’den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü Bahçeli'den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü
21:43 2024’ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye’den tek stat var 2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 16:35:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bitcoin madencilik devi Bitmain ve BitFuFu'dan dev iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.