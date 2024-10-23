Bitcoin madencilik devi Core Scientific, CoreWeave ortaklığını duyurdu

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Core Scientific, Bitcoin madenciliği sektöründe yaşadığı zorluklardan kurtulurken yapay zeka hesaplama firması CoreWeave ile olan ortaklığını genişlettiğini duyurdu. Şirket, bu iş birliğiyle altı tesisine eklenen 120 megawattlık güçle toplam kapasitesini 500 megawatta çıkararak önümüzdeki 12 yıl içinde 8,7 milyar dolar gelir hedefliyor. Bu stratejik hamle, hisselerinde görülen yüzde 5,1'lik artışla da piyasalardan olumlu yanıt aldı.

Bitcoin Madenciliğinden Yapay Zekaya Uzanan 12 Yıllık Stratejik İş Birliği

Core Scientific, yapay zeka teknolojileri alanında öncü şirketlerden CoreWeave ile mevcut iş birliğini genişletme kararı aldı. Şirketin gün içinde yaptığı açıklamaya göre CoreWeave altı farklı tesiste toplam 120 megawattlık ek güç kapasitesi sağlayacak. Bu genişleme sonrasında şirketin toplam güç kapasitesi 500 megawatta ulaşacak.

Yenilenen anlaşma çerçevesinde Core Scientific'in önümüzdeki 12 yıl içerisinde 8,7 milyar dolarlık gelir elde etmesi öngörülüyor. Bu önemli gelişmenin ardından şirketin Nasdaq'taki hisseleri (CORZ) yüzde 5,1 değer kazanarak 13,48 dolar seviyesine yükseldi.

Projenin altyapı çalışmalarına 2025'in ikinci yarısında başlanması planlanırken, yeni sistemin 2026'nın ikinci yarısında faaliyete geçmesi hedefleniyor. CoreWeave'in üstlendiği yatırımın toplam tutarı 180 milyon doları bulacak.

Yüksek performanslı bulut bilişim hizmetleri sunan CoreWeave, özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarında uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor. Bu genişleme hamlesi, şirketin teknolojik altyapısını güçlendirme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

2022'deki kripto para dalgalanmalarının ardından yaşadığı iflas sürecini geride bırakan Core Scientific, bu hamleyle gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor. Şirket, 1,2 gigawattlık toplam kapasitesinin 700 megawattını yüksek performanslı bilgi işlem hizmetlerine, 500 megawattını ise Bitcoin madenciliğine ayırmayı planlıyor.

Core Scientific'in CEO'su Adam Sullivan, şirketin büyüme stratejisinin mevcut veri merkezlerindeki güç kapasitesini artırmak ve yeni lokasyonları değerlendirmek üzerine kurulu olduğunu vurguladı. İki şirket arasındaki iş birliği ilk olarak 2024 Haziran ayında, 12 yıllık ve 3,5 milyar dolarlık bir anlaşmayla başlamış, bu ortaklık Core Scientific'in operasyonel kapasitesinin yüzde 18'ini oluşturmuştu.