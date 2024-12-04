Bitcoin madencilik devi Foundry küçülmeye gitti - Son Dakika
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Bitcoin madencilik devi Foundry küçülmeye gitti

Bitcoin madencilik devi Foundry küçülmeye gitti

Bitcoin madencilik alanında faaliyet gösteren Foundry, yeniden yapılanma planları çerçevesinde ABD ve Hindistan ekiplerinde önemli işten çıkarmalar gerçekleştiriyor. Bu stratejik hamle, şirketin madencilik işletmelerini optimize ederek sektördeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

04.12.2024 11:39
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Bitcoin madencilik sektörünün önemli oyuncularından Foundry, yeniden yapılanma süreci kapsamında ABD ve Hindistan'daki iş gücünün önemli bir kısmını azaltma kararı aldı. Bu karar, şirketin madencilik operasyonlarını daha etkin bir yapıya kavuşturmayı ve ana iş alanlarına odaklanmayı hedefliyor.

Foundry Bitcoin Madencilik Sektöründe Yeni Bir Döneme İşaret Ediyor

Bitcoin madencilik sektörünün önde gelen şirketlerinden Foundry, kapsamlı bir yeniden yapılanma stratejisi doğrultusunda personel sayısında önemli bir kesintiye gitti. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışanlarının yüzde 16'sını ve Hindistan operasyonlarındaki bazı personelini işten çıkardı.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Foundry'nin toplam iş gücünün yüzde 27'sini kapsayan bu personel azaltımının, şirketin yeniden yapılanma planının bir parçası olarak gerçekleşti. Şirketin ana kuruluşu Digital Currency Group, geçtiğimiz Kasım ayında yatırımcılarına gönderdiği yazıda madencilik operasyonlarını ayırma niyetinin sinyallerini vermişti.

Foundry yetkilileri, şirketin temel faaliyet alanlarına yoğunlaşma kararı aldığını duyurdu. Bu stratejik hamle kapsamında, şirketin madencilik havuzu faaliyetleri ve saha operasyonlarının genişletilmesi öncelik kazandı. DCG ise Foundry'nin bağımsız madencilik çalışmalarına desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Dünya genelinde madencilik havuzu işletmecileri arasında yaklaşık üçte birlik pazar payıyla öne çıkan Foundry USA'yı yöneten şirketin, madencilik operasyonlarından 2024 yılında 80 milyon dolar civarında gelir elde etmesi öngörülüyor.

DCG yönetimi, madencilik biriminin bağımsız bir yapı olarak daha verimli çalışacağına inandıklarını belirterek, bu birimin DCG'nin tam kontrolünde bir iştirak olarak devam edeceğini açıkladı. Şirket ayrıca, sermaye artırımı için dış yatırımcılara kapı açacağını duyurdu.

Bitcoin madencilik endüstrisi, Nisan ayında gerçekleşen yarılanma sürecinin etkisiyle zorlu bir dönemden geçiyor. Her dört yılda bir Bitcoin Blockchain ağında tekrarlanan yarılanma, madencilerin Bitcoin kazanımını yarı yarıya düşürüyor. CoinShares'ın değerlendirmesine göre artan maliyetler sektörde çeşitli sıkıntılara yol açsa da madenciler yeni yatırımlarına devam ediyor ve olası fiyat artışları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilik devi Foundry küçülmeye gitti - Son Dakika

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