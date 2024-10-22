Bitcoin madencilik devi maliyetlerini düşürmek için farklı ülkelere yöneliyor

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Bitcoin madencilik maliyetlerindeki rekor artışa yanıt olarak, önde gelen Bitcoin madencilik şirketi BitFuFu, Etiyopya'da 80 megavatlık bir madencilik tesisinin çoğunluk hissesini satın aldı. Yatırım, şirketin küresel madencilik kapasitesini artırırken, düşük enerji maliyetleri sayesinde kârlılığını maksimize etmeyi amaçlıyor.

Bitcoin Madencilik Şirketi Artan Maliyetlere Karşı Afrika Pazarına Açılıyor

Bitcoin madencilik şirketi BitFuFu, artan üretim maliyetlerinin etkisini azaltmak için rotasını Afrika'ya çevirdi. Şirket, Etiyopya'da 80 megavat kapasiteli bir Bitcoin madencilik merkezinin çoğunluk hissesini satın aldı.

Son dönemde Bitcoin üretim maliyetlerinde görülen yüzde 170'lik artış, şirketin kâr oranlarını önemli ölçüde etkiledi. Net kârında yüzde 75'lik düşüş yaşayan BitFuFu, bu soruna çözüm olarak enerji maliyetlerinin daha uygun olduğu Etiyopya'yı tercih etti.

BitFuFu'nun CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Leo Lu, satın almanın şirket tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Yeni tesis, Bitmain'in son teknoloji S21 serisi madencileriyle donatılacak ve 4,6 EH/s madencilik kapasitesine ulaşacak. Bu hamleyle birlikte şirketin toplam barındırma kapasitesi 600 megavata yükselecek.

Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ilk büyük yatırımını gerçekleştiren BitFuFu, yeni tesiste enerji verimliliğini artırmayı ve teknolojik altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, bu yatırımla birlikte operasyonel kapasitesini genişletmeyi ve maliyetleri optimize etmeyi amaçlıyor.

Kripto para madenciliği sektöründe yaşanan zorlu süreçte, BitFuFu'nun Etiyopya yatırımı, şirketin küresel pazardaki konumunu güçlendirmeye ve uzun vadeli büyüme stratejisine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.