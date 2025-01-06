Bitcoin madencilik devi MARA ödünç BTC programını genişletiyor - Son Dakika
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Bitcoin madencilik devi MARA ödünç BTC programını genişletiyor

Bitcoin madencilik devi MARA ödünç BTC programını genişletiyor

Bitcoin madencilik şirketi MARA, 2024 yılında 7.377 Bitcoin ödünç verirken toplam Bitcoin varlıklarını 44.893 BTC'ye yükseltti. Şirket aynı zamanda madencilik gücünü 53,2 EH/s seviyesine çıkararak sektör rekoruna imza attı. MARA'nın Bitcoin varlıkları, BTC başına 93.354 dolar fiyat varsayımıyla 4,2 milyar dolara ulaştı.

06.01.2025 09:50
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MARA'nın yatırımcı ilişkileri başkan yardımcısı Robert Samuels, şirketin Bitcoin ödünç verme programının kısa vadeli düzenlemelere odaklandığını ve tek haneli getiri sağladığını açıkladı. Bu strateji, Nisan 2024'teki Bitcoin halving sonrası artan madencilik maliyetlerini dengelemeyi hedefliyor.

MARA Tahvil İhracıyla Büyümeye Devam Ediyor

MARA, madencilik sektöründe önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Şirket, Aralık 2024'te sektörde bir ilke imza atarak hesaplama gücünü 50 EH/s'nin üzerine çıkardı.

Şirketin gerçekleştirdiği iki kademeli dönüştürülebilir tahvil ihracı, kurumsal hazinesini güçlendirmesine olanak sağladı. MARA, Kasım ve Aralık 2024'te topladığı 1,9 milyar dolar sermaye ile 15.574 Bitcoin satın aldı.

MicroStrategy'nin kurucu ortağı Michael Saylor, MARA'nın Bitcoin rezerv stratejisini takdir etti. Saylor, şirketin Nasdaq 100 borsa endeksine girecek bir sonraki Bitcoin şirketi olmasını bekliyor.

MARA'nın yürüttüğü Bitcoin ödünç verme programı, madencilik sektöründeki halving sonrası değişen dinamiklere uyum sağlama çabasını yansıtıyor.

Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilik devi MARA ödünç BTC programını genişletiyor - Son Dakika

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