Bitcoin madencilik devi Riot önemli bir başarıya imza attı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin madencilik devi Riot önemli bir başarıya imza attı

Bitcoin madencilik devi Riot önemli bir başarıya imza attı

Riot Platforms, Bitcoin madencilik sektöründe önemli bir başarıya imza atarak elindeki Bitcoin miktarını 10.000 BTC'nin üzerine çıkardı. Artan enerji maliyetleri ve yarılanma sonucu düşen madencilik ödülleri karşısında büyümeyi sürdüren şirket, stratejik adımlarla sektördeki yerini sağlamlaştırıyor.

06.09.2024 12:58
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Kripto para madenciliğinin önde gelen isimlerinden Riot Platforms, Bitcoin varlıklarını geçen yıla oranla yüzde 37 artırarak 10.000 adedi aştığını duyurdu. Riot Platforms, artan enerji maliyetleri ve Bitcoin yarılanması nedeniyle Ağustos ayında üretimde yüzde 13'lük bir düşüş yaşadı.

Bitcoin Madencilik Sektöründe Rekabet Kızışıyor

Kripto para dünyasının önde gelen oyuncularından Riot Platforms, Bitcoin (BTC) varlıklarında dikkat çekici bir artış yaşadığını açıkladı. Şirketin elinde bulundurduğu Bitcoin sayısı 10.000'i aşarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37'lik bir yükseliş gösterdi.

Riot, bu olumlu tabloya rağmen şirket, üretim cephesinde bazı zorluklarla karşı karşıya. Ağustos 2024'te Bitcoin üretimi, bir önceki aya göre yüzde 13 oranında düştü. Bu düşüşün ardında, artan enerji maliyetleri ve Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin "yarılanması" yatıyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen yarılanma sonucunda, madencilerin blok başına elde ettiği ödül 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye indi.

Rakamlarla ifade etmek gerekirse Riot Platforms Temmuz ayında 370 Bitcoin üretirken, Ağustos'ta bu sayı 322'ye geriledi. Bu durum, geçen yılın Ağustos ayında üretilen 333 Bitcoin ile kıyaslandığında yüzde 3'lük bir azalmaya işaret ediyor. Buna karşın şirket, geçen yıl Ağustos ayında 300 Bitcoin satışı gerçekleştirirken, bu yıl aynı dönemde hiç satış yapmadı ve 8.6 milyon dolar net gelir elde etti.

Riot CEO'su Jason Les, yaşanan üretim düşüşünü Teksas'taki olağanüstü sıcaklara bağladı. Ağustos ayının bölgede yılın en sıcak dönemi olduğunu ve enerji tüketiminin zirve yaptığını belirtti. Şirket, bu zorlu koşullarda enerji maliyetlerini optimize etmek için yeni stratejiler geliştirdi.

Şirketin ortalama işletme hashrate'i de Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 7 düşüş göstererek 14,5 EH/s olarak gerçekleşti. Söz konusu bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 224'lük bir artışa tekabül ediyor. Riot, hashrate artışını sürdürmek için Kentucky'deki yeni tesislerini devreye soktu ve yıl sonuna kadar 36 EH/s hedefine ulaşmayı planlıyor.

Öte yandan Riot Platforms, sektördeki konumunu güçlendirmek adına bazı stratejik hamleler de yapıyor. Şirket, rakibi Bitfarms'da yüzde 19,9 hisse ile en büyük hissedar konumuna geldi. Riot, Bitfarms'ın yönetim kurulunda değişiklik yapılmasını talep eden bir mektup gönderdi. Bu konu, Bitfarms'ın yaklaşan özel hissedarlar toplantısında masaya yatırılacak. Bitfarms ise bu hamleyi, kendi çıkarlarına yönelik bir girişim olarak değerlendiriyor ve yönetimde yapılan değişikliklerin Riot'tan bağımsız gerçekleştiğini iddia ediyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilik devi Riot önemli bir başarıya imza attı - Son Dakika

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