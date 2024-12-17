Bitcoin madencilik devi Riot yeni BTC alımı gerçekleştirdi

Kripto Para

Riot Platforms, yüzde 0,75 faiz oranlı 594 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı ile sermaye oluşturdu. Bu stratejik hamle, şirketin hisse değerini son beş işlem gününde yüzde 20'den fazla artırdı.

Riot'un Bitcoin Varlıkları 17 Bin BTC Seviyesini Aştı

Kripto para dünyasının önemli bir oyuncu olan Riot Platforms, Bitcoin varlıklarını artırma stratejisini kararlılıkla devam ettiriyor. Şirket, aralık ayında gerçekleştirdiği 5.117 BTC alımının ardından 667 BTC daha satın alarak toplam varlıklarını 1,8 milyar dolar değerindeki 17.429 BTC'ye yükseltti.

Yüzde 0,75 gibi cazip bir faiz oranıyla gerçekleştirilen 594 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı, şirketin yatırım planlamasının başarısını ortaya koydu. Bu hamle, Bitcoin'in 103.873 dolarlık rekor seviyelerine ulaştığı bir dönemde tamamlandı.

Riot Platforms'un Bitcoin alım stratejisi, şirketin kripto para madenciliği pazarındaki konumunu daha da güçlendirdi. Bu gelişme, şirket hisselerinin son beş işlem gününde yüzde 20'den fazla değer kazanmasını sağladı.