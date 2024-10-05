Bitcoin madencilik devi TeraWulf yeniden yapılanmaya gitti

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Kripto para madenciliği devi TeraWulf, Pennsylvania'daki nükleer enerji destekli Nautilus Cryptomine tesisi payını 92 milyon dolara satarak stratejik bir yeniden yapılanmaya gitti. Bu satış, şirketin New York'taki Lake Mariner tesisinin genişletilmesi ve yeni teknolojilere yatırım yapması için kaynak sağlayacak.

TeraWulf'tan Büyük Çıkış: Nautilus Hisselerini Elden Çıkardı

Bitcoin madencilik sektörünün önde gelen oyuncularından TeraWulf, iş stratejisinde önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, Pennsylvania'daki nükleer enerji destekli Nautilus Cryptomine tesisindeki yüzde 25'lik payını Talen Energy Corporation'ın bir yan kuruluşuna devretti. Bu satış işlemi, TeraWulf'a toplam 92 milyon dolarlık bir gelir sağladı.

Anlaşma kapsamında TeraWulf, 85 milyon dolar nakit, yaklaşık 30 bin adet Talen üretimi Bitcoin madencilik cihazı ve 7 milyon dolar değerinde çeşitli ekipman elde etti. Şirket yetkilileri, bu satışla 3,4 kat getiri elde ettiklerini açıkladı.

TeraWulf'un bu hamlesi, şirketin gelecek planlarıyla yakından ilişkili. Elde edilen kaynaklar, New York'taki Lake Mariner tesisinin genişletilmesinde kullanılacak. Bu tesis, hem yapay zeka destekli veri merkezlerine hem de Bitcoin madenciliği operasyonlarına ev sahipliği yapacak.

Şirket, Lake Mariner'da yakın zamanda 2 MW kapasiteli bir yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka (HPC/AI) projesini tamamladı. Bununla birlikle TeraWulf, 2025'in ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan 20 MW kapasiteli, sıvı soğutmalı bir ortak yerleşim binası inşa ediyor.

TeraWulf CEO'su Paul Prager, bu stratejik kararın arkasındaki nedenleri, "Bu hamle, şirketimizin odak noktasını ve yatırımlarını, operasyonel verimlilik, büyüme potansiyeli ve hissedar değeri yaratma fırsatlarıyla daha uyumlu hale getiriyor. İleriye dönük olarak, HPC/AI pazarındaki talebi karşılamak için ideal bir konumdayız." sözleriyle açıkladı.

Nautilus'taki hisselerin satışı, 2027 yılının Haziran ayında sona erecek olan bir elektrik sözleşmesi ve yer kiralaması öncesinde gerçekleşti. TeraWulf, bu adımla Lake Mariner tesislerindeki maliyet avantajlarından ve gelecekteki daha uygun enerji fiyatlarından yararlanmayı hedefliyor.

Piyasalar, TeraWulf'un bu hamlesine olumlu tepki verdi. Şirketin hisse senetleri, açıklamanın yapıldığı gün yüzde 8 artışla 4,71 dolara yükseldi. Yılbaşından bu yana ise hisseler yüzde 61 değer kazandı. TeraWulf, 1,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle halka açık Bitcoin madencileri arasında altıncı sırada yer alıyor ve sektörde yaklaşık yüzde 7,5'lik bir paya sahip.

Yatırımcılar ve sektör gözlemcileri, 12 Kasım'da açıklanacak olan TeraWulf'un üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını merakla bekliyor. Bu sonuçlar, şirketin yeni stratejisinin ilk etkilerini göstermesi açısından önem taşıyor.