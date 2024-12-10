Bitcoin madencilik devinden agresif büyüme stratejisi - Son Dakika
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Bitcoin madencilik devinden agresif büyüme stratejisi

Bitcoin madencilik devinden agresif büyüme stratejisi

Nasdaq borsasında BTDR koduyla işlem gören Bitdeer Technologies, son bir ayda yüzde 170'lik hisse değer artışıyla yatırımcıların radarına girdi. Şirket, yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımları ve Bitcoin madencilik operasyonlarıyla dikkat çekiyor.

10.12.2024 10:44
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Bitcoin madencilik ve veri şirketi Bitdeer Technologies, son dört ayda hisse değerini dört katına çıkararak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Benchmark analistleri şirketin hisse hedef fiyatını 29 dolara yükseltti. Yapay zeka projeleri, Bitcoin (BTC) madenciliği ve ASIC çip üretimi şirketin üçlü büyüme stratejisinin temelini oluşturuyor.

Bitdeer Yapay Zeka ve Madencilik Stratejisiyle Rekabette Öne Çıkıyor

Bitdeer Technologies, yeni nesil ASIC çipleri ve Bitcoin madencilik cihazları geliştirme konusundaki ilerlemesiyle sektörde ses getirdi. SEALMINER A2 madencilik cihazlarının 2025 yılı hashrate beklentisini 18 EH/s'den 35 EH/s'ye yükselten şirket, konumunu güçlendiriyor.

Benchmark analisti Mark Palmer, şirketin çok yönlü iş modelinin yatırımcılara birden fazla büyüme fırsatı sunduğunu belirtti. Önümüzdeki beş yılda yıllık 4-5 milyar dolarlık satış hacmine ulaşması beklenen Bitcoin madencilik cihazı pazarında Bitdeer, Bitmain ve MicroBT ile rekabet edecek.

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