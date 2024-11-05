Bitcoin madencilik devleri Marathon ve Riot rekor üretim rakamlarına ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin madencilik devleri Marathon ve Riot rekor üretim rakamlarına ulaştı

Bitcoin madencilik devleri Marathon ve Riot rekor üretim rakamlarına ulaştı

Bitcoin (BTC) madenciliği sektörünün önde gelen isimleri Marathon Digital ve Riot Platforms, Nisan ayındaki Bitcoin halvingden (yarılanma) bu yana en yüksek aylık üretim rakamlarına imza attı. Marathon 48,8 milyon dolar değerinde 717 Bitcoin üretirken, Riot yüzde 22,6'lık artışla 505 Bitcoin çıkardı.

05.11.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin madencilik sektörü halvingden sonra yaşanan zorlu süreçte toparlanma sinyalleri veriyor. Marathon'un hashrate kapasitesi yüzde 14 artışla 40 exahash'i aşarken, Riot'ın hashrate'i yeni MicroBT yatırımlarıyla 29,4 exahash'e yükseldi.

Bitcoin Madencilik Devleri Marathon ve Riot Sınırları Zorluyor

Marathon Digital CEO'su Fred Thiel, şirketin Ekim ayı performansını değerlendirdi. Thiel, başarılı sonuçların arkasında enerji verilen hashrate'teki artış ve yüksek işlem ücretlerinin bulunduğunu vurguladı. İşlem ücretlerinin toplam üretimin yüzde 5'ini oluşturduğunu belirtti.

Şirketin madencilik havuzu MARAPool ve özel mempool Slipstream, iki yüksek ücretli işlemden 400.000 dolar değerinde Bitcoin kazandı. Marathon bu başarıyı, artan ağ zorluğuna rağmen blok kazanımlarındaki yüzde 3'lük düşüşe rağmen yakaladı.

Riot Platforms hedeflerini 2024 sonuna kadar 34,9 EH/s ve 2027'ye kadar 100 EH/s olarak belirledi. Kentucky tesislerindeki yavaş ilerleme nedeniyle şirket, ilk 36,3 EH/s hedefini revize etti. Marathon ise 2025 öncesi 50 EH/s hedefine ilerlemeye devam ediyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilik devleri Marathon ve Riot rekor üretim rakamlarına ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:19:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bitcoin madencilik devleri Marathon ve Riot rekor üretim rakamlarına ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.