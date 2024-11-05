Bitcoin madencilik devleri Marathon ve Riot rekor üretim rakamlarına ulaştı

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Bitcoin madencilik sektörü halvingden sonra yaşanan zorlu süreçte toparlanma sinyalleri veriyor. Marathon'un hashrate kapasitesi yüzde 14 artışla 40 exahash'i aşarken, Riot'ın hashrate'i yeni MicroBT yatırımlarıyla 29,4 exahash'e yükseldi.

Bitcoin Madencilik Devleri Marathon ve Riot Sınırları Zorluyor

Marathon Digital CEO'su Fred Thiel, şirketin Ekim ayı performansını değerlendirdi. Thiel, başarılı sonuçların arkasında enerji verilen hashrate'teki artış ve yüksek işlem ücretlerinin bulunduğunu vurguladı. İşlem ücretlerinin toplam üretimin yüzde 5'ini oluşturduğunu belirtti.

Şirketin madencilik havuzu MARAPool ve özel mempool Slipstream, iki yüksek ücretli işlemden 400.000 dolar değerinde Bitcoin kazandı. Marathon bu başarıyı, artan ağ zorluğuna rağmen blok kazanımlarındaki yüzde 3'lük düşüşe rağmen yakaladı.

Riot Platforms hedeflerini 2024 sonuna kadar 34,9 EH/s ve 2027'ye kadar 100 EH/s olarak belirledi. Kentucky tesislerindeki yavaş ilerleme nedeniyle şirket, ilk 36,3 EH/s hedefini revize etti. Marathon ise 2025 öncesi 50 EH/s hedefine ilerlemeye devam ediyor.