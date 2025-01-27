Bitcoin madencilik devlerine ilgi artıyor - Son Dakika
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Bitcoin madencilik devlerine ilgi artıyor

Bitcoin madencilik devlerine ilgi artıyor

Lider kripto para birimi Bitcoin fiyatında ciddi bir düşüş yaşansa da Bitcoin madencilik devlerine olan güven artmaya devam ediyor. Yatırım bankacılığı devi KBW, Bitdeer, CleanSpark ve Core Scientific'i Bitcoin madencilik sektöründe üstün performans ile değerlendirerek yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

27.01.2025 15:16
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Yatırım bankası KBW, Bitcoin madencilik sektörünün öncüleri Bitdeer, CleanSpark ve Core Scientific için üstün performans değerlendirmesi yayınladı. Bu üç şirket, kripto para piyasasındaki etkileri ve yatırımcılar için sundukları fırsatlarla ön plana çıkıyor. Rapor, şirketlerin sektördeki yerini ve gelecek stratejilerini detaylandırıyor.

KBW'den Üç Madencilik Şirketine Yüksek Performans Notu

Yatırım bankacılığı devi KBW'nin son raporunda, Bitcoin madencilik sektöründeki üç önemli şirket dikkat çekici performanslarıyla değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede Bitdeer Technologies, CleanSpark ve Core Scientific şirketleri, Bitcoin'e olan farklı düzeylerdeki yatırımlarıyla 'üstün performans' kategorisinde yer aldı.

Rapor detaylarına göre Bitdeer Technologies, ASIC üretim bölümünün genişlemesiyle güçlenen bir iş modelini başarıyla sürdürüyor. Şirketin gelecek planları arasında, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanında güçlü bir elektrik altyapısı kurarak, kapsamlı bir bulut hizmet platformu oluşturmak yer alıyor. Bitdeer hisseleri için 26,50 dolarlık hedef fiyat belirlenirken, şirket hisseleri işlem gününün başında 20,60 dolar seviyesinde yüzde 0,3'lük düşüş kaydetti.

CleanSpark, sektördeki konumunu 2025 yılı ortalarına kadar saniyede 50 exahash düzeyinde bir hashrate hedefiyle güçlendirmeyi planlıyor. Şirket, verimli madencilik operasyonları sayesinde yüksek Bitcoin üretimi ve güçlü birim ekonomisi elde ediyor. KBW, CleanSpark hisseleri için 19 dolarlık bir hedef fiyat öngörüsünde bulundu.

Geçtiğimiz yıl CoreWeave ile 12 yıllık bir sözleşme imzalayan Core Scientific, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanındaki barındırma hizmetleriyle öne çıkıyor. Deneyimli mühendislik kadrosuyla veri merkezi operasyonlarını yöneten şirket, kapasite artırımı konusunda avantajlı bir konumda bulunuyor. Core Scientific hisseleri için belirlenen 22 dolarlık hedef fiyata karşın, hisseler pazartesi günü 16 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi.

KBW'nin değerlendirmesinde dijital varlıklar alanında Galaxy şirketi de 'üstün performans' kategorisindeki konumunu koruyor. Yayımlanan rapor, Bitcoin madencilik sektöründeki yatırım fırsatları ve olası risklere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sunuyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilik devlerine ilgi artıyor - Son Dakika

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