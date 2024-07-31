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Bitcoin madencilik gücü tarihi zirvede

Bitcoin madencilik gücü tarihi zirvede

Bitcoin madencilik hashrate'i, şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaşarak kripto para piyasalarında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. CryptoQuant'ın son raporları, bu artışın madencilerin gelirlerinde gözle görülür bir iyileşme sağladığını ve Bitcoin fiyatlarının daha istikrarlı bir seyir izlemesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

31.07.2024 16:48
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Bitcoin madencilik hashrate'inin tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşması, uzmanlar tarafından kripto para biriminin uzun vadeli fiyat istikrarı için olumlu bir işaret olarak yorumlanıyor. Bu gelişme, Bitcoin'in yakın zamanda kırdığı fiyat rekorunun ardından yaşanan dalgalanmalara rağmen piyasanın geleceğine dair iyimser beklentileri artırıyor.

Bitcoin Madencilik Sektöründe Yeni Başarılar

Lider kripto para birimi Bitcoin, son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarına rağmen madencilik cephesinde güçlü sinyaller veriyor. Uzmanlar, madencilik hashrate'inin tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşmasının, Bitcoin'in değerinde uzun vadeli istikrar sağlayabileceğini öne sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin, 69.000 dolar sınırını aşarak yeni bir rekor kırdı. Bitcoin bu zirvenin ardından hızlı bir düşüş yaşanarak 66.000 dolar seviyelerine geriledi. Bu iniş çıkışlı seyir, Temmuz ayının başından bu yana gözlemlenen ve madencilik hashrate'indeki artışla paralellik gösteren bir eğilimin parçası olarak değerlendiriliyor.

Sektörün önde gelen analiz platformlarından CryptoQuant'ın uzmanları, hashrate'in zirveden sadece yüzde 3'lük bir düşüş yaşadığını belirtiyor. Bu durum, genellikle Bitcoin fiyatlarında sürdürülebilir bir yükselişin habercisi olarak kabul ediliyor.

CryptoQuant'ın son piyasa raporuna göre Bitcoin madencileri son fiyat artışının ardından daha adil ödemeler almaya başladı. Bu gelişme, hashrate'in yükselmesinde önemli bir etken olarak gösteriliyor. Rapor ayrıca, Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin yarılanmasından bu yana madencilik ödemelerinin düşük seyrettiğini ancak ödemelerin adil seviyelere ulaşması durumunda madencilerin piyasaya satış baskısını azaltabileceğini vurguluyor.

Verilere göre hashrate Pazartesi günü 667 EH/s ile rekor seviyeye ulaştı ve daha sonra hafif bir düşüşle 636 EH/s'ye geriledi. Bu gelişmelere paralel olarak, büyük ölçekli madencilerin Bitcoin biriktirme eğilimine girdiği ve madenci cüzdanlarından yapılan transferlerin azaldığı gözlemleniyor.

İlginç bir şekilde, büyük madencilerin toplam Bitcoin (BTC) varlıkları 2024 yılının başından bu yana artış gösterdi. 2024 yılı başında 61.000 Bitcoin olan bu rakam, şu anda 65.000 Bitcoin'e yükselmiş durumda. Buna karşın, küçük ölçekli madencilerin varlıkları aynı dönemde 59.000 BTC'den 51.000 BTC'ye geriledi.

Son haftalarda yaşanan fiyat artışıyla birlikte Bitcoin madencilerinin gelirleri de yüzde 50 oranında yükseldi. Bitcoin madencilik gelirlerinde Temmuz başında yılın en düşük seviyesi olan 22 milyon dolardan, şu anda 32 milyon dolara ulaşan bir artış kaydedildi. Bununla birlikte analistler, madenci kârlılığının hâlâ düşük işlem ücretlerine bağlı olduğunu hatırlatıyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilik gücü tarihi zirvede - Son Dakika

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