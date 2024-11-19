Bitcoin madencilik sektörü kasım ayrında rekor artış gösterdi - Son Dakika
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Bitcoin madencilik sektörü kasım ayrında rekor artış gösterdi

Bitcoin madencilik sektörü kasım ayrında rekor artış gösterdi

Kasım ayında Bitcoin madencilik sektörü, fiyatların ve işlem ücretlerinin artmasıyla büyük bir sıçrama yaptı. JPMorgan'ın raporu, madencilik hisselerinin yüzde 33 oranında değer kazandığını ve ABD'deki Bitcoin madencilerinin global pazarda rekor düzeyde etkin olduğunu gözler önüne seriyor.

19.11.2024 13:51
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Kasım ayının ilk yarısında Bitcoin madencilik ekonomisinde yaşanan büyük yükseliş, JPMorgan'ın detaylı analiziyle ortaya çıktı. Bitcoin'in rekor kırarak yükselmesi ve ABD başkanlık seçimlerinin ardından madencilik hisseleri yüzde 33 değer kazandı.

Bitcoin Madencilik Sektöründe Önemli Yükseliş

Bitcoin madencilik sektörü, 2024 yılının Kasım ayının ilk yarısında dikkat çekici bir performans sergiledi. JPMorgan analistleri Reginald Smith ve Charles Pearce tarafından hazırlanan son araştırma raporu, sektördeki önemli gelişmeleri gözler önüne serdi.

Araştırma sonuçlarına göre, madencilik gelirlerinin temel göstergesi olan hashprice değeri, yüzde 29'luk etkileyici bir artış kaydetti. Bu artışın arkasında, Bitcoin fiyatlarındaki yükseliş ve işlem ücretlerinin blok ödüllerindeki payının artması yatıyor.

JPMorgan'ın mercek altına aldığı madencilik şirketlerinin piyasa değeri, 31 Ekim-15 Kasım döneminde kayda değer bir büyüme gösterdi. Bitcoin'in değer kazanması ve kripto para piyasalarındaki olumlu atmosfer sayesinde, söz konusu şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 8 milyar dolar artarak yüzde 33'lük bir yükseliş yakaladı.

Başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump'ın etkisiyle Bitcoin, tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 30 değer kazandı. Bu süreçte Bitcoin Blockchain ağındaki toplam işlem gücünü ifade eden hash oranı da artış gösterdi ve saniyede 718 exahash (EH/s) seviyesine yükselerek yüzde 2'lik bir büyüme kaydetti.

JPMorgan'ın raporunda dikkat çeken bir diğer nokta ise, ABD merkezli madencilik şirketlerinin küresel Bitcoin ağındaki payının rekor seviyeye ulaşması oldu. Rapora göre, ABD merkezli madencilik firmaları, toplam kapasitenin yüzde 28'ini elinde bulunduruyor. Bu veriler, sektördeki canlanmanın ve büyümenin somut göstergeleri olarak değerlendiriliyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilik sektörü kasım ayrında rekor artış gösterdi - Son Dakika

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