Bitcoin madencilik şirketi Bitdeer için dikkat çekici rapor - Son Dakika
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Bitcoin madencilik şirketi Bitdeer için dikkat çekici rapor

Bitcoin madencilik şirketi Bitdeer için dikkat çekici rapor

Bitcoin madencilik şirketi Bitdeer Technologies, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama sektörlerinin artan ilgisiyle birlikte yatırımcıların radarına girdi. Yatırım danışmanlığı şirketi Benchmark Investments, Bitdeer için hedef fiyatın 13 dolardan 16 dolara yükseltildiğini belirtti.

22.07.2024 21:17
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Bitcoin madencilik alanında dikkat çeken şirketlerden birisi olan Bitdeer Technologies, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama sektörlerinin ilgi görmesiyle birlikte yatırımcıların da dikkatini çekti. Bu noktada yatırım danışmanlığı alanında hizmet veren Benchmark Investments, Bitdeer için önemli bir rapor yayımladı.

Bitdeer Yatırımcıların Radarına Girdi

Kripto para madenciliği alanında faaliyet gösteren Bitdeer Technologies, son dönemde dikkat çeken bir yatırım fırsatı olarak öne çıkıyor. Şirket, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama sektörlerinin artan ilgisiyle birlikte piyasa değerini önemli ölçüde artırdı.

ABD merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Benchmark'ın yayımladığı araştırma raporuna göre Bitdeer hisseleri için hedef fiyat 13 dolardan 16 dolara yükseltildi. Rapor, şirket hisselerini "al" olarak değerlendirmeye devam ediyor. Piyasa açılış öncesinde Bitdeer hisseleri 11,10 dolar seviyesinden işlem görüyordu.

Son iki ayda Bitdeer hisselerinin değeri iki katından fazla artış gösterdi. Bu yükselişin arkasında, şirketin geniş enerji altyapısının hem kripto para madenciliğinde hem de yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama projelerinde kullanılabilme potansiyeli yatıyor.

Kripto madenciliği sektöründe şirket birleşmeleri ve satın almalar hız kazanmış durumda. Bir başka Bitcoin madencilik şirketi olan Core Scientific, bulut bilişim firması CoreWeave'in hisse başına 5,75 dolarlık teklifini, şirket değerinin altında kaldığı gerekçesiyle geri çevirdi.

Benchmark'ın raporuna göre Bitdeer yönetimi yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanlarında potansiyel müşterilerle görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmelerin yakın zamanda somut sonuçlar doğuracağını belirtti. Ayrıca Benchmark, Bitdeer'in ASIC çip ve madencilik ekipmanları alanındaki girişimlerinden beklenen gelir artışını göz önünde bulundurarak, şirketin 2025 yılı için öngörülen gelir tahminini 497 milyon dolardan 617,5 milyon dolara yükseltti.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilik şirketi Bitdeer için dikkat çekici rapor - Son Dakika

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