Bitcoin madencilik şirketi Bitfarm operasyonlarını ABD\'ye taşıyor

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Bitfarms'ın bu önemli kararı, şirketin global operasyonlarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar varlık portföyünü yüzde 80 Kuzey Amerika, yüzde 20 uluslararası olacak şekilde yeniden dengelemeyi planlıyor.

Bitfarm İçin ABD Merkezli Büyüme Planları Devreye Giriyor

Bitfarms CEO'su Ben Gagnon, satış kararının arkasındaki stratejik vizyonu paylaştı. Şirket, bu satıştan elde edilecek sermayeyi ABD'deki 1 gigawattlık büyüme hattına yatıracak. Bu yatırım, Bitcoin madenciliği ve HPC/AI altyapısını kapsayacak.

Hive ve Bitfarms arasındaki anlaşmanın 2025'in ilk çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor. İlk aşamada 25 milyon dolarlık ödeme yapılacak. Takip eden altı ay içinde 31 milyon dolar, kalan 29 milyon doların ise 19 milyonu güç depozitolarının geri ödemeleri ve 10 milyonu sermaye yükümlülükleri olarak aktarılacak.

Şirket hâlihazırda Kanada'da 158,5 MW, ABD'de 17,5 MW ve Arjantin'de 54 MW kapasiteye sahip. Devam eden yapılandırma süreciyle birlikte Bitfarms, yıl sonuna kadar Bitcoin madencilik kapasitesinde yüzde 21 azalma ve tahmini ortalama güç maliyetlerinde yüzde 10 düşüş bekliyor.