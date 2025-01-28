Bitcoin madencilik şirketi Bitfarm operasyonlarını ABD'ye taşıyor - Son Dakika
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Bitcoin madencilik şirketi Bitfarm operasyonlarını ABD'ye taşıyor

Bitcoin madencilik şirketi Bitfarm operasyonlarını ABD\'ye taşıyor

Çok uluslu kripto para madencilik devi Bitfarms, Paraguay'daki en büyük madencilik tesisi olan 200 megawattlık Yguazu çiftliğini 85 milyon dolara Hive Digital Technologies'e satma kararı aldı. Bu stratejik hamle ile şirket, Kuzey Amerika'daki Bitcoin ve yapay zeka altyapı yatırımlarına odaklanmayı hedefliyor.

28.01.2025 16:43
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Bitfarms'ın bu önemli kararı, şirketin global operasyonlarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar varlık portföyünü yüzde 80 Kuzey Amerika, yüzde 20 uluslararası olacak şekilde yeniden dengelemeyi planlıyor.

Bitfarm İçin ABD Merkezli Büyüme Planları Devreye Giriyor

Bitfarms CEO'su Ben Gagnon, satış kararının arkasındaki stratejik vizyonu paylaştı. Şirket, bu satıştan elde edilecek sermayeyi ABD'deki 1 gigawattlık büyüme hattına yatıracak. Bu yatırım, Bitcoin madenciliği ve HPC/AI altyapısını kapsayacak.

Hive ve Bitfarms arasındaki anlaşmanın 2025'in ilk çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor. İlk aşamada 25 milyon dolarlık ödeme yapılacak. Takip eden altı ay içinde 31 milyon dolar, kalan 29 milyon doların ise 19 milyonu güç depozitolarının geri ödemeleri ve 10 milyonu sermaye yükümlülükleri olarak aktarılacak.

Şirket hâlihazırda Kanada'da 158,5 MW, ABD'de 17,5 MW ve Arjantin'de 54 MW kapasiteye sahip. Devam eden yapılandırma süreciyle birlikte Bitfarms, yıl sonuna kadar Bitcoin madencilik kapasitesinde yüzde 21 azalma ve tahmini ortalama güç maliyetlerinde yüzde 10 düşüş bekliyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilik şirketi Bitfarm operasyonlarını ABD'ye taşıyor - Son Dakika

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